《彭博》引述消息指,中國正在沙特阿拉伯推售3年來首批美元計價國債,分3年和5年期,指導票面利率分別較同期美國國債高0.25厘和0.3厘。



報道提及過往美元國債多於香港、倫敦或紐約推售,沙特是罕有地點,反映中國和沙特日趨緊密的關係。

財政部本月宣布計劃出售最多20億美元國債,據報截至周三早上,已收到超過257億美元認購申請。該批國債將於杜拜交易所和港交所上市交易。

中沙關係:Flags of participating countries are pictured ahead of the China-Arab summit in Riyadh, Saudi Arabia, December 7, 2022. (Reuters)