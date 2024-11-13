瑞銀對內地消費品行業謹慎樂觀　若美對華產品徵關稅家電業影響大

瑞銀投資銀行大中華消費品研究主管彭燕燕對中國消費品行業保持謹慎樂觀，認為政策開始發力，而社會消費零售總額有明顯增長趨勢。雖然家電行業受到潛在的關稅影響，但過去6年，許多公司已經將面向美國的供應鏈轉移到了中國以外的市場。



彭燕燕表示，該行預見未來12個月內可能會有更多貿易戰的新聞報道或政策出台，但實際上從中國政府的政策和企業的對策來看，已經出現一些積極的變化。這是該行在這個時間點對整個消費品行業仍保持謹慎樂觀的重要原因。

瑞銀指出，自第三季度末，特別是8月份以來，看到政策端開始發力。對於消費，最重要的政策是家電「以舊換新」的政策。根據該行的預測，國家宣布的3,000億元（人民幣‧下同）「以舊換新」政策中，估計有300億元到600億元直接與家電相關，這是中央政府的補貼。在中央政府補貼的基礎上，看到從8月份起，各地方政府也出台相應的家電行業補貼政策。不僅是家電，還看到相關家居行業最近在「雙11」期間也有一些補貼措施。

對大眾消費品持正面看法

瑞銀稱，未來潛在的關稅影響，對於消費品公司來說，家電行業受到的影響最大。家電行業的許多公司在過去十幾年的全球化布局中，收入中大約50%或更多來自海外市場。根據該行最近與家電企業的交流，他們的國際化步伐不會因為美國關稅的提升而放緩。

瑞銀表示，從子板塊來看，對大眾消費品持正面看法，特別是港股上市的大眾消費品公司。主要原因是政策端有一些間接或直接的幫助；從估值來看，與海外和歷史相比都有較大折扣；這些公司都是高分紅企業，整個行業的股息分配率已超過50%，個別企業已超過100%。在中美同步降息的情況下，這對他們的估值會有較好的促進作用。第二個看好的行業是家電，主要是看好「以舊換新」政策在明年和後年可持續的可能性。