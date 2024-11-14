美10月通脹符預期　Fed官員卻憂物價反彈　料減息步伐或較緩慢

美國於周三（13日）公布的10月消費物價指數（CPI）年率化升幅為2.6%，高於前一月的2.4%，惟市場人士預期。數據公布有聯儲局官員指出，反映出當地通脹正處於下降軌道，惟要當心往後通脹有可能反彈，認為當局未來減息步伐未確定。



明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里接受《彭博》訪問時表示，最新出爐的數據確認物價正處於降溫軌道，有信心通脹不會頑固在2%目標以上。因為貨品售價回落、薪酬增長放慢，而且較低價的新租約亦令樓市通脹向下。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

至於達拉斯聯儲銀行行長Lorie Logan表示，在遏抑通脹取得重大進展後，預期聯儲局或要進一步減息以完成該任務，但難以判斷減息速度多快和還要減息多少。現時聯邦基金利率目標範圍在4.5厘至4.75厘，已大致是估算的中性利率上限，若減息太多至中性利率以下，通脹可能重新升溫，結果要重新加息，所以需要小心衡量。

料大選後商業投資短暫急升

她補充通脹回升的風險，來自大選之後商業投資和消費開支或短暫急升，而且就業市場降溫，但未明顯轉弱。由於中性利率或較以往預期高，所以即使近期債息反彈，帶來的緊縮效果亦未必很大。

於明年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權﹑堪薩斯聯儲銀行行長Jeffrey Schmid表示，聯儲局未來減息步伐有待確定。

他在一份預先發表的演說稿內、沒有提及他對利率走勢的看法，指出聯儲局接連減息是反映局方有信心美國通脹將逐步回落至2%目標，以及就業與商業市場趨向均衡。

美國10月份通脹按年升2.6%，符合市場預期。（Reuters）

對於未來減息步伐，施密德花費較多篇幅分析影響利率長遠走勢的關鍵因素，沒有提及具體預測。他認為如果美國生產力有較佳增長，令到經濟保持強勁，但物價上升壓力緩和，利率前景便可能朝某個方向前進；一旦情況未如上述般發展，利率政策將截然不同。

同樣明年在FOMC擁有投票權的美國聖路易斯聯儲銀行行長Alberto Musalem認為，近期數據反映通脹有回升的風險，聯儲局在抗通脹戰役的最後一個階段須格外小心，減息步伐可能要較緩慢，甚至可能須要逆轉。

聯儲局須有耐心決定減息

Alberto Musalem在一份預先發表的演說稿內指出，根據他個人估計，通脹在中期內仍有望逐漸回落至2%目標，聯儲局須有耐心並明智地決定減息事宜。

Alberto Musalem認為，最新數據反映通脹在回落至聯儲局目標前存在反彈的風險，就業市場有保持不變的趨勢，整體經濟可能保持良好勢頭。因此，聯儲局可能放緩減息步伐。