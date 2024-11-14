恒生指數最新跌386點　失守19500點　國指跌穿7000點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股/桃芝／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／氣溫／8號風球】港股跌勢持續，4連跌，累計跌幅逾1,100點。美國股市方面，受到市場預期聯儲局下月續減息憧憬，道指於周三（13日）反彈，納指則續回落。亞太區股市方面，日本股市於今日（14日）早段上升逾300點。



天文台於周三（13日）晚上11時10分宣布掛8號風球，預料至今日早上10時20分改掛3號風球。不過從9月23日起，港交所（0388）已實施惡劣天氣安排，即今日港股市場會正常運作。

【14:48】港股曾跌400點

港股跌幅曾擴大至400點，低見19423點，最新報19436點，跌386點，國指失守7000點，報6976點，科指跌135點，報4320點。

人民幣再次下跌，離岸價最新報7.2389，跌144點。

【13:30】港股最新跌274點

港股跌幅午後擴大，曾低見19514點，最新報19548點，跌274點，國指跌109點，報7021點，科指跌98點，報4357點。

中升（0881）挫6.9%。

【12:14】港股半日跌173點

港股今早首度於8號風球維持交易，半日成交額為814億元，不及周三上午錄得逾千億元成交。恒指中午收市報19649點，跌173點，國指跌69點，報7060點，科指跌63點，報4392點。

汽車股今早處於弱勢，小鵬（9868）跌4.8%，報51.7元，蔚來（9866）跌2.1%﹑理想汽車（2015）跌1.5%。

消費股方面，海底撈（9862）跌0.9%﹑潤啤（0291）跌1.6%﹑蒙牛（2319）跌3%。

內房股再次受壓，龍湖（0960）挫5.1%﹑潤地（1109）跌3.2%﹑中海外（0688）跌2.2%﹑融創（1918）跌3.2%。

科技股方面，騰訊（0700）已公布第三季業績，升1.6%﹑美團（3690）跌2.5%﹑小米（1810）跌1.7%﹑阿里（9988）跌1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%﹑友邦（1299）跌1.2%﹑港交所（0388）跌0.4%。

【10:15】港股再轉勢跌135點

港股再次轉勢，恒指最新報19687點，跌135點，國指跌60點，報7070點，科指跌50點，報4405點。

中升（0881）跌4.2%，京東（9618）跌2.2%﹑龍湖（0960）跌2.1%。

【09:51】港股轉升4點

港股轉升，最新報19827點，升4點，國指跌1點，報7129點，科指跌2點，報4452點。

京東（9618）跌2.9%。

騰訊（0700）升1.5%，報410點。

【09:23】港股低開197點

恒指最新報19626點，低開197點，國指最新報7046點，低開84點，科指最新報4388點，低開67點。

騰訊（0700）在周三已公布第三季業績，今早低開0.5%，報401.6元。即將放榜的阿里（9988）低開1.5%，報89.16元。

滙豐（0005）低開0.1%，報69.35元。

出口股方面，創科（0669）跌3.1%，報103.6元。