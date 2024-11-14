中國經濟｜巴克萊料內地再分階段推財政刺激計劃　涉5至10萬億元

巴克萊研究團隊發表環球市場展望報告指，內地仍有可能以漸進方式推出逆周期刺激政策，而非市場所尋求的「火箭筒」式大規模刺激。



對於特朗普當選，巴克萊指，增加經濟增長下行壓力，但美國如何以及何時頒布貿易和關稅政策仍是未知之數，料內地將再推出5萬億至10萬億元（人民幣，下同）財政刺激計劃，並將分階段實施。



該行認為，財政政策仍有調整空間。首先內地儲蓄率較高，以及公眾對主權信貸有信心，故讓政府有足夠能力在不大幅提高利率的情況下發行更多債券，又認為內地仍有空間可以調動公共部門資産來釋放財政空間和刺激政策。

（Reuters）

巴克萊預期，明年可能推出的財政方案包括設立規模為1萬億至2萬億元的股票市場穩定基金；設立1萬億至2萬億元的專項基金，用於支持具有重大戰略意義的項目，如能源、交通等重大基礎設施項目和高科技製造業投資項目。投入1萬億至2萬億元支持消費，形式可能包括更多消費補貼、向弱勢群體發放現金，以及與廣泛目標相關的政策，如人口相關。

料人行將再次減息30個點子

巴克萊又認為，內地政府可能在12月中旬召開的中央經濟工作會議上釋放財政政策加碼訊號，基於基本預測，將在明年3月全國人大會議宣布，將2025年的財政赤字率從2024年的GDP的3%水平提高到3.5%至4%；將明年地方專項債券額度從2024年的3.9萬億元，提高到4萬億至4.5萬億元；准增發1萬億至2萬億元(特別)國債以實施財政刺激，支持消費和戰略性重要項目。

除財政政策外，該行維持先前貨幣政策預測，預計人民銀行將再次減息0.3厘，即在明年中之前，將7天期逆回購操作利率降至1.2厘，並預計存款準備金率將下調2至3個百分點，以便於政府債券的發行。另外，鑑於自2018年以來貿易和投資環境明顯轉變，新市場更趨多元化並持續擴大，加上高科技産品競爭力增强，以及內地對新興市場和歐洲的創紀錄的綠地投資，認為內地出口擁有潛在的强勁增長動力，預計繼今年約5%的增長，出口將在明年實現3%的增長。