摩通料亞洲科技K型復甦　2年內自動駕駛的士盈虧平衡　AI需求續增

摩根大通兩位亞洲TMT產業研究聯席主管，探討亞洲科技發展趨勢，當中Gokul Hariharan分析，科技半導體行業正走出困境，總體呈現K型復甦（K-shaped recovery），AI相關的強勁需求推動增長，且料未來還會延續12至18個月，其他行業增長就較為緩慢。



另一位聯席主管姚橙就預計，AI的應用領域，主要可期待在交通方面，實現自動駕駛的士（robotaxi）的商業運用。依照其預計，他認為未來1至2年內可實現盈虧平衡。



料明年中消費類電子產品需求顯著增

摩根大通亞洲TMT產業研究聯席主管Gokul Hariharan分析認為，科技半導體行業正處於低迷，但正在走出困境，總體呈現K型復甦（K-shaped recovery），以數據中心為核心的AI相關的強勁需求推動增長，且料未來還會延續12至18個月，其他行業增長就較為緩慢。

其表示，就庫存情況而言，正逐步正常化，但目前還未實現雙位數的增長。他預計在明年中旬，可以見到包括智能手機、PC設備等消費類電子產品需求增長，主要由AI、Gen-AI 功能主導，再逐步擴散至其餘邊緣設備。而通用設備、汽車等領域仍處於衰退的中期修正階段，料全行業的復甦可期待於2026年發生，屆時半導體的增長將介乎10%至12%。

摩根大通亞洲TMT產業研究聯席主管Gokul Hariharan認為，明年中旬，可以見到包括智能手機、PC設備等消費類電子產品需求增長。（資料圖片）

自動駕駛的士料未來1至2年內盈虧平衡 每代成本最多降60%

另一位聯席主管姚橙就預計，AI的應用領域，主要可期待在交通方面，實現自動駕駛的士（robotaxi）的商業運用，依照其預計，他認為未來1至2年內可實現盈虧平衡。目前自動駕駛的士的佔比約只有1%，仍處於非常早期的階段，不過其認為首先，當實現盈虧平衡，會有更多資金湧入該板塊。

而驅動實現盈虧平衡的因素，首先即降低硬件成本，這也是核心驅動力，他分析指出，每一代的自動駕駛的士成本，下降幅度均可介乎40%至60%，所以結合車輛、計算、感應等全部成本，預計未來的1至2年內，價格會大幅下降，低至20至30萬元人幣。

其次則為車載安全監測儀的配備，可以逐步轉型為遠端的安全監測儀。姚橙表示，自動駕駛的底層邏輯是通過智能機器，取代人力，儘管該事宜存在監管局限，不過目前已經有部分城市可實現，其預計未來1至2年內，遠端的安全監測儀，可以檢測3至5輛車，節省人力等綜合成本。

摩根大通亞洲TMT產業研究聯席主管姚橙認為，驅動實現自動駕駛的士盈虧平衡的因素，首先即降低硬件成本。（資料圖片）

Gen-AI投資回報續待時 2026年見轉折點

而另外一項應用，兩位講者均提及生成式人工智能Gen-AI應用 ，其認為，當下語言大模型的規模以及複雜程度仍然是重要的瓶頸，一般每六個月便翻一倍，會不斷改進升級，直至可以清楚量化。

而投資者最為關心的回報率問題，Gokul Hariharan就認為，通常大多數投資，會在3至4年後才開始產生收入，而Gen-AI真正產生的時間，約為去年，因此約為2026、2027年才為投資回報的時間框架，因此當下仍然對該行業看高一線。姚橙認同該觀點，並預計大約2026年為轉折點。

Gokul Hariharan認為，相較於2018至2019年的第一輪關稅戰，中國的供應鏈遷移準備已更充分。（資料圖片）

回應特朗普對華關稅封鎖：供應鏈轉移準備更充分

而問及美國大選後，特朗普重掌白宮，如何看待在科技半導體等領域，對中國的關稅封鎖，Gokul Hariharan就認為，相較於2018至2019年的第一輪關稅戰，中國的供應鏈已完成相當一部分的遷移至東南亞等國家，因此就準備而言，更為充分，但其他方面的考量就難以評述。