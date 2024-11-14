WSJ﹕紫金哥倫比亞金礦遭黑幫搶掠　損失逾3噸金　價值2億美元

紫金（2899）位於哥倫比亞的金礦，據報遭到該國黑幫搶掠。據《華爾街日報》報道紫金位於哥倫比亞的布里蒂卡（Buritica）金礦，遭到黑幫領導大量非法礦工進行搶掠，損失逾3噸黃金，價值2億美元。



報道指出該金礦是拉丁美洲其中一個最大的金礦，去年遭黑幫掠去3.2噸黃金，價值2億美元，相關產量佔紫金去年總產量的38%。報道引述一及隸屬紫金的保安人員指出，在這場對抗非法採礦事件中處於劣勢。

另據內媒《鳳凰財經》報道，紫金稱自2020年以10億美元收購有關金礦後，黑幫不斷擴大其控制範圍；並引述公司首席執行富李雷忠指出，縱使已多次向哥倫比亞政府尋求幫助，但成效不大。

哥倫比亞黃金礦場。（視覺中國）

哥倫比亞黃金礦場。（視覺中國）

已向ICSID提出訴訟

報道指出紫金已向國際投資爭端解決中心（ICSID）提出4.3億美元訴訟，指稱哥倫比亞政府未有履行保護企業投資的職責；又指出非法礦工販毒集團的非法活動不僅造成巨額經濟損失，也嚴重威脅公司的合法運營權。

目前紫金正加強保安及建立沙袋牆以防非法入侵，但地下衝突仍持續。公司估計已被逼放棄40噸黃金礦石，哥倫比亞政府亦因此損失1億美元稅收。