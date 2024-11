美國首次申領失業救濟人數下跌,道指周四(11月14日)早段靠穩。



截至本港晚上10時52分,道指報43,988點,升30點或0.07%;納指報19,189點,跌41點或0.22%;標普500指數報5,981點,跌4點或0.07%。

美國首次申請失業救濟人數,按周減少4,000跌至21.7萬人,少於市場預期為22萬人。

油價回升。 紐約原油期貨現時每桶報 69.14美元,升0.71美元或1.04%;倫敦布蘭特期油報72.98美元,升0.70美元或0.97%。

此外,據CoinDesk顯示,近日屢創新高的比特幣(Bitcoin),目前最新報89,100.07美元、24小時內跌幅2.91%。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)