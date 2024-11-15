鮑威爾放鷹　稱美經濟表現良好　未發出急於減息信號

聯儲局主席鮑威爾發出較鷹派言論，指出近期美國經濟表現「相當好」，給了當局謹慎降息的空間。但鮑威爾沒有就12月會議上降息的可能性發表評論。



鮑威爾於周四（14日）在達拉斯表示，「經濟未傳遞出任何需要急於降低利率的信號，較好的經濟狀況使我們有能力在做決策時謹慎行事」。

聯儲會從9月開始啟動降息，上周再次下調政策利率25個基點。他們已經暗示，只要通膨繼續放緩，就願意進一步降息。鮑威爾的言論似乎與其他一些同事的觀點一致，即傾向於循序漸進地下調利率。

圖為聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。（Reuters）

稱中性利率水平仍未確定

鮑威爾在演講後的討論中補充表示，中性利率水平尚不確定，這為謹慎行事提供了又一理由。幾位聯儲會官員已表示，他們認為聯邦基金利率仍處於限制性區域。

他說，「我認為在這種情況下我們的行動需要小心謹慎。」他補充道，隨著央行接近「合理的中性水平區間，我們可能需要放慢步伐，以便更準確地做出決策。」

鮑威爾表示，「通膨率正在更接近我們2%的長期目標，但尚未實現。我們致力於完成這項使命，在勞動力市場狀況大致平衡且通膨預期良好錨定的情況下，我預計通膨率將繼續朝著2%的目標下降，儘管時而會出現顛簸。」

特朗普於競選期間提出向所有進口產品加徵關稅，以及國內減稅等措施，若兌現競選承諾，外界關注會否導致貨幣政策可能面臨不確定性，聯儲局在降息問題上可能更加傾向於以不變應萬變。在問答環節中，鮑威爾重申了此前的言論，即決策者因預期新的財政或貿易政策而轉向為時尚早。他進一步指出﹕「我認為在做出反應之前，我們有時間評估政策變化對經濟的淨影響，」

他強調說就潛在的新關稅而言，美國貿易夥伴的反應將令美國受到的影響更為複雜，對經濟成長的負面影響可能與財政政策的積極影響反向作用。

稱當地勞動市場仍具韌性

「另一件事是：如果出現報復手段呢？」鮑威爾說，「此外，這發生在可能支持經濟的財政政策有望出爐之時。那麼真正的淨效應是什麼呢？「美國經濟繼續強勁成長，過去兩年平均增約3%。勞動力市場已經降溫，但仍然具有韌性。鮑威爾表示，勞動力市場處於「穩固狀態」，從許多指標來看，已回到與充分就業目標一致的「更正常」水平。

鮑威爾表示，「供應狀況的改善支持了經濟的強勁表現，過去五年勞動力迅速成長，生產率增速超過了疫情前二十年的水平，使經濟在不致過熱的情況下仍能快速成長。」

生產率的提高有助於抑制通膨，是長期經濟成長的關鍵。

鮑威爾說，「政策利率的路徑將取決於即將發布的數據和經濟前景演變情況。」

Stifel Financial Corp.首席經濟學家Lindsey Piegza表示，「我們正處於按下暫停鍵的邊緣。」

Piegza預測到明年1月會有一次按兵不動，明年「最多」只會降息三次。