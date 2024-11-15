內地公布10月3頭馬車數據　恒指再轉勢　現升逾百點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（14日）首度在天文台懸掛8號風球時段下進行交易，不過全日卻大跌387點，連續第5日下跌，累計跌幅逾1,500點。同日美股三大指數均低收，跌幅介乎0.47%至0.63%。



【10:10】港股最新升117點

港股今早走勢反覆，一度轉跌，其後內地公布10月社會消費零售等多項數據後，再次轉升，最新報19553點，升117點。

【09:30】港股高開67點

恒指高開67點，報19503點，國指高開20點，報6993點，科指高開3點，報4322點。

京東（9618）已於周四公布季績，今早低開3.1%，騰訊（0700）則高開0.1%，將於今日公布季績的阿里（9988），高開不足0.1%，美團（3690）高開1%。

平安好醫生（1833）宣布派發特別息，今早高開14.9%，母公司平保（2318）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.8%，港交所（0388）平開，報304.8元。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.9%，潤地（1109）高開0.4%。