滬深股市低收　創業板指數跌穿2300點　港股現升35點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（14日）首度在天文台懸掛8號風球時段下進行交易，不過全日卻大跌387點，連續第5日下跌，累計跌幅逾1,500點。同日美股三大指數均低收，跌幅介乎0.47%至0.63%。



【15:13】港股最新升35點

內地股市低收，上証指數收市報3330點，跌49點，深成指數收市10749點，跌288點，滬深300指數收市報3968點，創業板指數收市報2243點，跌91點。

恒指最新報19471點，升35點。

【13:36】港股升幅擴大至逾百點

港股升幅擴大至逾百點，恒指最新報19537點，升101點，國指升52點，報7025點。

【12:25】港股半日升51點

港股今早反覆上揚，半日升51點，報19486點，國指升27點，報7001點，科指升38點，報4357點，成交額約為852億元。

網易（9999）今早表現突出，半日飆13.4%，中午收市報135.5元。京東（9618）跌1.4%﹑騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）升0.5%，阿里（9988）於今日公布季績，跌0.3%。

金礦股上揚，紫金（2899）升3.1%﹑招金（1818）升2%﹑中國黃金（2099）升11.1%。

汽車股方面，吉利（0175）增持領氪股權，中午收市報12.98元，挫6.6%。小鵬（9868）跌0.2%﹑蔚來（9866）跌0.4%﹑理想汽車（2015）升2.9%。

內房股方面，龍湖（0960）升1%﹑潤地（1109）跌1.7%﹑中海外（0688）跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%﹑友邦（1299）跌1.6%﹑港交所（0388）跌0.4%。

【11:32】港股最新升105點

港股維持逾百點升幅，最新報19541點，升105點。

網易（9999）飆逾11.5%，舜宇（2382）升6.4%，長江基建（1038）升3.6%。

【10:10】港股最新升117點

港股今早走勢反覆，一度轉跌，其後內地公布10月社會消費零售等多項數據後，再次轉升，最新報19553點，升117點。

【09:30】港股高開67點

恒指高開67點，報19503點，國指高開20點，報6993點，科指高開3點，報4322點。

京東（9618）已於周四公布季績，今早低開3.1%，騰訊（0700）則高開0.1%，將於今日公布季績的阿里（9988），高開不足0.1%，美團（3690）高開1%。

平安好醫生（1833）宣布派發特別息，今早高開14.9%，母公司平保（2318）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.8%，港交所（0388）平開，報304.8元。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.9%，潤地（1109）高開0.4%。