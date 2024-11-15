曾揚言瞓身買中國　對沖基金經理David Tepper上季卻減持阿里巴巴

內地於今年9月下旬宣布多項刺激經濟措施，投資者對內地經濟前景的信心明顯增加。不過曾揚言瞓身（All-in）看好中國的對沖基金經理David Tepper，旗下的Appaloosa Management卻在今年第3季減持阿里（9988）美股。



據Appaloosa Management提交的13F披露文件顯示，該基金於上季減持阿里持倉5%，不過該股仍是公司投資組合中最大持倉，佔比達16%。

阿里巴巴：A man walks past a logo of Alibaba Group at its office building in Beijing, China August 9, 2021.（Reuters）

除減持阿里外，Appaloosa Management亦減持了iShare中國大型股ETF﹑KraneShare CSI中國網絡ETF及百度（9888）美股；另一方面增持拼多多﹑京東（9618）及貝殼美股。

David Tepper於今年9月時曾指出，美國減息為中國提供放寬政策空間，又指出中國對經濟的支持力度超出預期，導致整體形勢發生變化。他已全面買入大型科技股，並表示若中資股回調可能將中資股佔投資組合上限，由目前的10%至15%，提高至20%或30%。

Michael Burry增持阿里及百度美股

此外電影《沽注一擲》主角原型人物﹑對沖基金經理Michael Burry上季增持阿里美股﹑百度美股，同時加碼認沽期權作保障，反映他對中資股持謹慎態度。

Michael Burry旗下賽恩資產管理（Scion Asset Management）13F披露文件顯示，該行上季增持阿里巴巴股份近30%，達到20萬股。Scion同時購買名義價值相當於其阿里巴巴持股84%的認沽期權。若阿里巴巴下跌，可透過認沽期權鎖定利潤或限制損失。

同樣，Michael Burry對百度和京東採取同一策略。文件顯示，Scion前一季減持京東後，上季將京東股份增加了一倍，並增加對該倉位的看跌押注。至於百度持倉增加三分之二，同樣亦對沖其風險敞口。截至9月底，包括阿里巴巴在內的三隻中國股票價值5,400萬美元，約佔賽恩資產管理投資組合的65%。