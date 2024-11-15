政府修訂全年香港經濟增長預測　增幅為2.5%　為早前預測下限

政府將今年全年經濟增長預測修訂至2.5%，即早前預測的下限。政府指出，考慮到今年首3季的實際數字以及全球和本地情況的最新發展，將今年全年實質本地生產總值增長預測由8月覆檢時的2.5%至3.5%，修訂至2.5%，並將繼續密切留意情況。



政府指出，香港經濟在今年第3季繼續按年擴張，儘管步伐有所放緩。整體貨物出口增長減慢，服務輸出則進一步上升。整體投資開支進一步增加。不過，私人消費開支繼續下跌。實質本地生產總值在第3季按年增長1.8%，上一季增長3.2%。首三季合計，實質本地生產總值按年增長2.6%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌1.1%。

隨着一些主要市場的經濟增長放緩，香港整體貨物出口在第三季的按年實質增長減慢至4%。輸往內地的出口繼續明顯上升。輸往美國的出口增長步伐放緩，輸往歐盟的出口則反彈。同時，輸往多個亞洲主要市場的出口下跌。服務輸出進一步上升2.4%。金融服務、商用及其他服務和運輸服務輸出進一步增長。旅遊服務輸出則在旅客消費模式改變和港元匯率高企下繼續下跌。

上季香港私人消費跌1.3%

本地方面，政府指出隨着整體經濟增長，整體投資開支在第3季進一步按年實質增加3.7%。然而，隨着市民消費模式改變，私人消費開支繼續下跌1.3%。

勞工市場在第3季維持緊絀。經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與上一季相同。就業不足率亦維持在1.2%的低水平不變。就業收入繼續錄得穩健增長。

儘管最近外圍環境變得更具挑戰，預期香港經濟在今年餘下時間將繼續保持動力。全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫將影響香港的貨物出口表現。不過，主要央行的貨幣政策預期進一步放寬，加上國家最近推出多項提振經濟措施，將有助支持本地市場的氣氛和活動。具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。中央政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及資產市場氣氛好轉和就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。

政府又指出，於2024年《施政報告》已提出一系列發展經濟的有力措施，一方面鞏固提升香港的傳統優勢產業，同時積極發掘新增長點。在金融方面，《施政報告》提出打造香港成爲國際黃金交易市場，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。在航運方面，《施政報告》提出建立大宗商品交易的生態圈，帶動海運服務，並助力期貨對冲等相關金融和專業服務的發展。至於貿易方面，政府會着力構建高增值的供應鏈服務中心，吸引海內外企業到香港建立總部或分部業務。《施政報告》亦調低了烈酒入口稅，以鼓勵烈酒貿易和相關高增值服務的發展。另外，在發展新質生產力方面，《施政報告》提出設立100億元創科產業引導基金、發展低空經濟等措施。政府將全力落實《施政報告》提出的各項措施，為香港的經濟發展注入新動能。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。香港經濟繼續增長或會為本地成本帶來一些輕微上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管外圍環境仍有不確定性。考慮到今年首三季的通脹情況以及上述各項因素，二零二四年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由八月覆檢時的1.3%及1.9%向下修訂至1.1%及1.7%。