「塔形底」和「鍋底」最大分別　就見於這一個特點｜聶振邦

從上回「塔形」轉為講解另一陰陽燭形態，同樣由三枝陰陽燭以上組成的「鍋形」。在名稱上，利好形態理應稱為「鍋形底」。但或許市場上避免與「塔形底」混淆，所以乾脆稱為「鍋底」，正是我們今次探討的形態。跟「塔形底」相同，出現在股指或個股下行一段日子後 (通常為兩周或以上)；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越高。此外，「塔形」和「鍋形」兩種形態，同是由三部分構成，「鍋底」的第一部分會見長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）。



差別見於第三部分

緊接出現的陰陽燭，燭身漸見縮短，短陰燭（下影陰燭、陰陀螺）或短陽燭（上影陽燭、陽陀螺）均可。若大家有印象，此描述正是「塔形底」的第二部分；不過於「鍋底」，從長陰燭到短陰陽燭，同為第一部分。「鍋底」的第二部分由短陰陽燭構成，不論對於股指或個股，波幅都是偏小，形成橫行區。至於第三部分，「塔形底」會見長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)；「鍋底」則不一定，也可出現短陽燭，惟要見這些陽燭在上移，最終還要有一個「上升裂口」，此乃跟「塔形底」的最大分別。

買賣強弱變化解讀

於三部分整合來看，「塔形底」的三部分可以全然見於「鍋底」之上，而予以識別兩種形態的，正是上述的「上升裂口」。另外，「塔形底」至少由五枝陰陽燭組成，至於「鍋底」則往往由七枝或以上的陰陽燭構成，典型為第一部分見長陰燭配短陰陽燭，特點是見燭身在縮短，代表賣方動力在減弱。第二部分見三枝短陰陽燭，特點是波幅偏小，形成橫行區。第三部分見兩枝陽燭，不拘長短，特點是出現「上升裂口」。上述為2-3-2的陰陽燭組合，剛好是七枝陰陽燭；但更常見是超過七枝，皆因在第二部分的橫行區，陰陽燭數量通常超過三枝。

鍋底形態字義詮釋

畢竟在第一部分反映賣方動力正在減弱，買方自然伺機反擊，賣方亦會積極抗衡，形成拉鋸局面，一時之間雙方也未能取得優勢，往往在四日或以上，才見分出勝負。相信大家也明白，股指或個股橫行可以是一個較長過程，從「鍋底」的英文名稱為「fry pan bottom」，「fry pan」的中文翻譯是「平底鑊」，更貼切地帶出「鍋底」第二部見陰陽燭在橫行的含意。買賣雙方拉鋸日子越長，「平底鑊」的形態會更明顯。從「鍋底」有如此英文名稱，就是道出此形態的橫行區容許維持一段日子，可以是在一周或以上。

該橫行區日子越長，並且最終買方成為贏家，預示股指或個股會見較大升幅，將見兩種情況之一，其一是爆發性上揚，除了股指或個股見「上升裂口」，也會見不少於兩枝長陽燭，並且較大可能是陽燭燭身在變長，即緊接陽燭的燭身長於前陽燭的。不過爆發性不會持續，故此雖由橫行區計起有不俗升幅，可是歷時並不長。其二是綿長式上揚，第三部分傾向由短陽燭構成，但因早前橫行日子長令賣方動力已殆盡，即使買方未見強勢，股指或個股上移動力稍弱亦無力抑止，只能看著買方越走越遠，形成較長日子的升浪。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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