金融遺址洗頹風　坡股萎縮獨憔悴｜陳仕娜

今年第三季，全球新股集資榜冠軍是納斯達克，共有87隻新股，集資1,129億元。紐交所居次席，季內有35隻新股，籌集920億元。印度國家證券交易所榮登季軍位置，195隻新股上市，融資達696億元。港交所以509億元集資額，按年大增107%，躋身殿軍位置，一洗被謔稱「金融遺址」的頹風。



新加坡在濱海灣。（Reuters）

新加坡上半年僅1新股掛牌

另一邊廂，香港「死敵」新加坡的新股市場異常慘淡，今年上半年僅只1家公司在當地上市掛牌，集資額二千萬美元，而且更出現「退市多過上市」的情況，新交所今年頭5月至少有10家公司下市，可謂慘不忍睹。新加坡金融管理局有見及此，成立工作小組，急謀良策提振股市活力。

新交所2012年近800家上市公司，現在萎縮至約600家，股市市值已被印尼爬頭，失落「東盟一哥」的威名，差距更越拉越遠。泰國股市市值又步步進逼，甚至馬來西亞股市市值也分分鐘從後趕上，難怪「獅官」如熱窩上的螞蟻，急得一頭煙。

有評論認為，坡股一直在啃老本，九成交投集中在海峽時報指數的三十隻成份股，大部分停留在舊經濟板塊，如銀行、航空、電訊、REITS ，具備「穩陣有餘、增長潛力不足」特色，令坡股成交和估值乏善可陣。交投愈趨淡靜，自然吸引不了勢頭火熱的新興科企：地頭蟲冬海（SEA）及GRAB都蟬過別枝，選在美國上市。GoJek也留在印尼上市。

家族辦公室數目大增

不過，獅城金融人才並無受累於新股凋零而慘變「乞兒」，當地全球家族辦公室發展氣勢如虹、如日方中，新加坡人口雖僅600萬人，但憑藉穩健完善的金融和科技基礎設施及多元投資環境，吸引許多富人慕名而至。新加坡金融管理局數據反映，當地家族辦公室自2020年底的400家增至2022年底的1,100家。當中54％的全球家族辦公室，未來五年擬增加在亞太地區的資產配置，更加彰顯新加坡在亞太金融中心的重要地位。

坡股持續萎靡，表現不濟，無怪乎令其領導如芒刺在背。如何激活交投？討論經年，知易行難，還有其歷史因素，更須結合天時地利人和，料非區區十位工作小組成員可起死回生，新加坡國民拼勁十足，箇中良效拭目以待。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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