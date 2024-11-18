內地股市低收　創業板失守2200點　恒指最新升155點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股已連跌6日，累計跌幅逾1,500點。大市將擺脫弱勢，或是持續尋底會成為本周投資者焦點。特別是上周五（15日）美股投資者對聯儲局在下月再次減息憧憬降溫，觸發三大指數一同低收，其中納指更挫2.2%，為三大指數中跌幅最大。亞太區股市方面，日本股市早段跌近300點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.42%，油價則跌0.18%。



【15:06】港股最新升155點

內地股市低收，上証指數收市報3323點，跌6點，深成指數收市報10544點，跌204點，滬深300指數收市報3950點，跌18點，創業板指數收市報2190點，跌52點。

港股最新報19581點，升155點。

【13:35】港股最新升164點

港股升幅在午後收窄，恒指最新報19590點，升164點，國指升82點，報7062點，科指升22點，報4349點。

油股上揚，中海油（0883）升1.9%，報17.14元；中石油（0857）升3.1%，報5.64元。

【12:21】港股半日升229點

港股擺脫連日弱勢，半日升229點，報19655點，國指升104點，報7084點，科指升43點，報4371點，報785點。

汽車股表現突出，吉利（0175）升4.7%﹑小鵬汽車（9868）升3.1%﹑蔚來（9866）升3%﹑比亞迪（1211）升2.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%﹑小米（1810）升2%﹑騰訊（0700）升1.3%﹑美團（3690）升0.2%﹑京東（9618）升3.9%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.7%﹑蒙牛（2319）跌0.1%﹑李寧（2331）跌0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%﹑友邦（1299）升1.6%﹑港交所（0388）升0.7%。

【10:56】港股升幅曾擴大至逾300點

港股升幅曾擴大至逾300點，恒指最新報19723點，升297點，國指升129點，報7109點，科指升61點，報4389點。

京東藍籌孖寶均錄得逾4%升幅，京東（9618）升4.3%，京東健康（6617）升4.2%。

國壽（2628）升3.5%。

【09:44】內銀股上揚 港股維持逾百點升幅

內銀股獲追捧，建行（0939）升2%﹑工行（1398）升2.4%﹑中行（3988）升2.5%﹑農行（1288）升2.6%。

港股最新報19541點，升115點。

【09:25】恒指高開169點

恒指最新報19595點，高開169點，國指最新報7044點，高開64點，科指最新報4379點，高開51點。

阿里（9988）已於上周五（15日）公布季績，最新報86.85元，低開0.4%，騰訊（0700）高開1%，美團（3690）高開0.8%。至於在今日收市後公布業績的小米（1810），最新報28.5元，高開1.8%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開1.8%﹑蔚來（9866）高開2.3%﹑理想汽車（2015）高開1.7%﹑比亞迪（1211）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.7%，報70.85元﹑友邦（1299）高開1.4%﹑港交所（0388）高開1.5%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.4%﹑蒙牛（2319）高開1.5%﹑李寧（2331）高開0.1%。