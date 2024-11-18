恒生指數高開169點　小米放榜前揚近2%　滙豐升1.7%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股已連跌6日，累計跌幅逾1,500點。大市將擺脫弱勢，或是持續尋底會成為本周投資者焦點。特別是上周五（15日）美股投資者對聯儲局在下月再次減息憧憬降溫，觸發三大指數一同低收，其中納指更挫2.2%，為三大指數中跌幅最大。亞太區股市方面，日本股市早段跌近300點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.42%，油價則跌0.18%。



【09:25】恒指高開169點

恒指最新報19595點，高開169點，國指最新報7044點，高開64點，科指最新報4379點，高開51點。

阿里（9988）已於上周五（15日）公布季績，最新報86.85元，低開0.4%，騰訊（0700）高開1%，美團（3690）高開0.8%。至於在今日收市後公布業績的小米（1810），最新報28.5元，高開1.8%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開1.8%﹑蔚來（9866）高開2.3%﹑理想汽車（2015）高開1.7%﹑比亞迪（1211）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.7%，報70.85元﹑友邦（1299）高開1.4%﹑港交所（0388）高開1.5%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.4%﹑蒙牛（2319）高開1.5%﹑李寧（2331）高開0.1%。