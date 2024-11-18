互聯互通｜陳茂波︰機制下一步是質的發展　體驗三大方面

連接中國內地與本港資本市場的「滬港通」面世10周年，署理行政長官陳國基出席港交所互聯互通十周年高峰論壇致辭時表示，互聯互通機制十年前的推出，是結合兩地金融創新之舉，寫下兩地資本雙向流動的新篇章。

署理行政長官陳國基稱，未來互聯互通仍有很大的突破空間。﹙蘇煒然攝﹚

陳國基︰互聯互通仍有很大的突破空間

陳國基引述數字稱，北向通由早期每日成交只有60億元人民幣，升至近期逾1,360億元人民幣，升幅23倍，佔滬深證券市場總交易量約8%。同時，港股通方面，由每日成交由早期9億元，升至今年10月平均達440億元，佔大市成交達17%，升幅46倍，佔本港證券市場總交易量約17%，為港股市場帶來超過3.4萬億港元的資金流入，同時連接新產品，如債券、理財產品等，擴大了投資者基礎。

陳國基又稱，過去一年看到互聯互通機制迎來多個突破，如5月進一步提升互換通機制，他稱未來互聯互通仍有很大的突破空間。

財政司司長陳茂波稱，互聯互通迎來量的增長，下一步是質的發展。﹙蘇煒然攝﹚

陳茂波︰下一步是質的發展

出席同場活動的財政司司長陳茂波致辭時則指，互聯互通機制為本港資本市場釋放活力，是吸引內地投資者來港投資的關鍵一招。

陳茂波以大橋比喻互聯互通機制，他指出自2014年滬深港通起動後，開始國際投資者投資內地的快道，是兩地互通發展的新階段。這十年來，大橋的行車道增加，每條車道行車量亦大升，「主幹道肯定是滬深港通，流量及產品種類不斷增加，如納入ETF及RITS等。」另外，其他車道也不斷增加，如債券通，令兩地連通面更闊，也擴大外國投資者的投資範圍。

陳茂波續稱，隨著時間推移，互聯互通迎來量的增長，下一步是質的發展，可以體驗三方面。一是，香港國際化發展的含金量進一步加深，隨內地推動對外開放，內地企業加快對外發展，香港繼續是國家與世界市場最關鍵的匯聚點；二是，貢獻國家實體經濟及金融強國的發展，更多產品創新，包括人民幣計價的產品，助力人民幣國際化的推動；三是，為國際資本市場的聯繫創造更大的連通，為國際投資者提供豐富的投資產品及風險管理 ，例如近日兩隻港股ETF登陸沙特，便是連通三地市場的創新發展。

陳茂波強調，香港作為超級聯繫人，前面機會是龐大的，加速推速機制和產品的創新。