互聯互通｜陳翊庭稱外資持股債佔內地市場5%　續開放予更多機遇

中港兩地股市實施互聯互通已有10年，港交所（0388）行政總裁陳翊庭指出，首班內地資本市場雙向開放的列車，在10年於港交所開通，感謝兩地監管機構支持，以及外匯交易中心合作，一同走過這段旅程。在過去10年互聯互通機制運作暢順，經過不斷優化及擴容，有助推動內地市場對外開放，以及人民幣國際化，亦成為與其他國際中心相比，香港市場最獨特之處。她又指出目前外資持股及債券佔內地整體市場比重約5%左右，相信隨著內地金融市場發展，可以向外資提供更多投資機遇。



滬深股通作為外資進入內地市場渠道之一，她指出目前約77%的外資是透過滬深股市機制進入A股市場，同時外資亦透過債券通進入內地債券市場，更指出近半外資對內地債券的持倉，是透過債券通進行。

陳翊庭認為港交所作為超級聯繫人，日後可以在聯通內地與外地之間發揮更大作用。（蘇煒然攝）

續與內地合作豐富互聯互通產品

陳翊庭指出不斷通過優化及升級，互聯互通機制日益方便，獲得廣泛認同。在今年十月初，滬深港通的南向及北向成交額，分別創下2,800億港元, 以及5,100億元人民幣的新高，反映互聯互通的可靠和成功。

她指出過去10年是兩地一起合作創新的10年，也是中國資本市場不斷對外開放的10年，相信未來中國對外開放的大門只會越開越大。

她又表示內地作為全球第二大市場，目前外資持股及債券佔比約為整體的5%，參與度屬偏低，還有很大提升空間。她預期隨著全球經濟發展中心向東轉移，中國會為世界提供更大投資機遇，香港作為超級聯繫人，肩上的責任更重。港交所會在連接資本和機遇﹑連接中國和世界方面發揮更大作用，未來會繼續與內地通力合作，豐富互聯互通產品，提升服務為兩地金融市場創造更大機遇.