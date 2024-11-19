恒生指數半日升逾60點　車股領放　小米放榜後跌超過3%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（18日）反彈，終止連續6日跌勢。不過同日美股走勢個別，道指低收55點，反映科技股走勢的納指則升逾百點。



【12:32】港股半日升64點

港股半日升64點，報19640點，國指升7043點，升16點，科指升37點，報4378點，成交額為633億元。

攜程（9961）升5.6%，中午收市報505元。同業的同程旅行（0780）升3.9%，報18元。

消費股方面，海底撈（6862）升2.2%﹑蒙牛（2319）升0.6%﹑李寧（2331）升1.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）升2.8%﹑蔚來（9866）升3.4%﹑理想汽車（2015）升2.6%﹑比亞迪（1211）升0.4%。

科技股方面，小米（1810）跌3.1%﹑阿里（9988）跌0.9%﹑美團（3690）無升跌，報169元，騰訊（0700）升0.5%。

金融股方面，港交所（0388）升0.1%，滙豐（0005）升1.2%。

【10:13】港股升幅縮至71點

港股最新報19648點，升71點，國指升23點，報7080點，科指升39點，報4380點。

攜程（9961）升5.8%，為目前表現最佳藍籌。

【09:20】

港股連續兩日反彈，恒生指數開市報19699點，升123點，升幅達0.63％；國企指數報7103點，升46點，升幅為0.66％；恒生科技指數報4381點，升40點或0.93％。

小米集團（1810）高開1.22%，報29.15元。據最新公布的業績，第三季度營收925.1億元創歷史新高，按年增長30.5%。

攜程集團（9961）第三季盈利升46.6%，股價高開2.6%報490.6元。

騰訊（0700）高開0.6%報406.6元；阿里巴巴（9988）升0.8%，報86.95元；友邦（1299）升0.4%報57.25元；滙控（0005）升1.2%報71.4元。