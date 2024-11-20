香港寬頻或獲中移動香港提現金要約全購　今日復牌

香港寬頻（1310）獲中移動（0941）旗下中移動香港提出無約束力建議，對方表示有可能提出以現金收購要約，收購全部已發行股份。香港寬頻今日（20日）復牌。



香港寬頻指出，董事會注意到近期有媒體報導有關中移動可能收購公司若干主要股東所持有公司股份的報道。公司知悉這些媒體報導包含額外的市場謠言和揣測，包括提及傳聞交易的每股建議價格。香港寬頻今早復牌。

公司又指出董事會已收到中國移動香港（潛在要約人）提出無約束力建議，表示其可能提出現金收購要約，以收購（除潛在要約人及其一致行動方已經擁有的公司已發行股份以外）公司全部已發行普通股份。於公告刊發日期，公司與潛在要約人仍在討論該等建議的條款（包括價格）。就收購守則而言，要約期已於公告刊發日期，即2024年11月20日開始。

早前傳出以每股不少於5元提購

於公告刊發日期，公司有關證券包括：（i）合共13.116億股已發行股份；（ii）根據開始日期為2023年5月11日的經修訂及重述的共同持股計劃IV，合共1196.33萬個尚未歸屬的受限制股份單位，有權認購總計1,196.33萬股新股份；以及（iii）本金金額為19.41億元的賣方貸款票據，而該等賣方貸款票據可由其持有人按換股價11.6元將其轉換為公司將予發行的1.67億股新股份。

較早時《彭博》引述消息指，中移動願意以每股最少5元，向香港寬頻主要股東提出收購其持股，將使香港寬頻的估值超過65億元。