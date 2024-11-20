恒生指數午後轉升41點　比亞迪電子揚逾2%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股暫時擺脫頹勢，連升2日。美國股市則在俄烏戰爭局勢或升級情況下，走勢個別，其中道指跌120點或0.28%，反映科技股走勢的納指則升191點或1%。亞太區股市方面，日本股市於今日（20日）早段錄得數十點升幅。匯市方面，美元兌日圓再次迫近155水平，歐元及英鎊兌美元則輕微上揚。高品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.22%，紐約期金升0.39%。



【13:25】港股轉升41點

港股走勢於午後轉勢，恒指最新報19705點，升41點，國指升11點，報7093點，科指升20點，報4415點。

比亞迪電子（0285）升2.1%。

【12:25】港股半日跌22點

港股今早於窄幅上落，半日跌22點，報19641點，國指跌16點，報7065點，科指升1點，報4396點，成交額約為605億元。

醫藥股造好，翰森製藥（3692）升4.4%，中生製藥（1177）升4.3%﹑國藥（1099）升2.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.2%﹑蔚來（9866）挫3.6%﹑小鵬（9868）跌1.4%。

消費股方面，海底撈（6862）升0.1%﹑安踏（2020）跌0.3%﹑李寧（2331）升1.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.4%﹑美團（3690）升0.4%﹑騰訊（0700）升0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%﹑友邦（1299）升0.6%﹑港交所（0388）跌0.3%。

【11:08】港股反覆跌4點

港股走勢繼續反覆，恒指最新報19658點，跌4點，國指跌7點，報7074點，科指升7點，報4402點。

阿里（9988）跌2.1%，報83.5元；小米（1810）跌1.9%。

醫藥股獲追捧，翰森製藥（3692）升4.5%﹑中生製藥（1177）升3.7%﹑國藥（1099）升1.7%。

【10:13】港股最新跌40點

港股在今早走勢反覆，最新報19622點，跌40點，國指跌21點，報7060點，科指跌12點，報4382點。

吉利（0175）跌4%。

【09:26】港股低開40點

恒指最新報19623點，低開40點，國指最新報3624點，低開21點，科指最新報4372點，低開22點。

小鵬（9868）低開4.5%﹑蔚來（9866）低開2%﹑理想（2015）低開1.1%，比亞迪（1211）低開0.3%。

金礦股方面，紫金（2899）高開0.3%﹑招金（1818）高開1.7%﹑中國黃金（2099）高開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑蒙牛（2319）平開﹑安踏（2020）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開1.4%﹑騰訊（0700）高開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%﹑友邦（1299）高開0.3%﹑港交所（0388）高開0.3%。

香港寬頻（1310）或獲中移動香港提要約，全購公司股份，今早高開12.3%，報4.84元，為1年新高。