恒生指數早段反覆跌40點　車股吉利瀉4%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股暫時擺脫頹勢，連升2日。美國股市則在俄烏戰爭局勢或升級情況下，走勢個別，其中道指跌120點或0.28%，反映科技股走勢的納指則升191點或1%。亞太區股市方面，日本股市於今日（20日）早段錄得數十點升幅。匯市方面，美元兌日圓再次迫近155水平，歐元及英鎊兌美元則輕微上揚。高品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.22%，紐約期金升0.39%。



【10:13】港股最新跌40點

港股在今早走勢反覆，最新報19622點，跌40點，國指跌21點，報7060點，科指跌12點，報4382點。

吉利（0175）跌4%。

【09:26】港股低開40點

恒指最新報19623點，低開40點，國指最新報3624點，低開21點，科指最新報4372點，低開22點。

小鵬（9868）低開4.5%﹑蔚來（9866）低開2%﹑理想（2015）低開1.1%，比亞迪（1211）低開0.3%。

金礦股方面，紫金（2899）高開0.3%﹑招金（1818）高開1.7%﹑中國黃金（2099）高開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）平開﹑蒙牛（2319）平開﹑安踏（2020）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開1.4%﹑騰訊（0700）高開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%﹑友邦（1299）高開0.3%﹑港交所（0388）高開0.3%。

香港寬頻（1310）或獲中移動香港提要約，全購公司股份，今早高開12.3%，報4.84元，為1年新高。