美股盤前要點 | 英偉達盤後放榜！　橋水料美國或難實現通脹目標

1. 美國三大股指期貨小幅上漲，納指期貨漲0.18%，標普500指數期貨漲0.14%，道指期貨漲0.24%。

2. 歐股主要指數漲跌不一，德國DAX指數漲0.33%，英國富時100指數跌0.02%，法國CAC指數漲0.24%，歐洲斯托克50指數漲0.28%。

3. 橋水聯合首席投資官：特朗普在關税、財政刺激和移民方面的政策可能會使美國無法實現2%的通脹目標。

4. BMO Capital首席投資策略師：預計到2025年底，標普500指數將達到6700點。

5. 英偉達將於盤後公佈第三財季業績，華爾街分析師普遍預計營收將同比增長84%至332.8億美元；淨利潤將從92.4億美元躍升至174.5億美元。

6. 塔吉特Q3銷售額252.3億美元，預估257.4億美元；調整後每股收益1.85美元，預估2.3美元；下調全年盈利指引。

7. 蔚來Q3營收環比增長7%至186.7億元，毛利率持續提升至13.1%；自由現金流轉正，現金儲備升至422億元。

8. 分析稱，若法官裁定谷歌出售Chrome，該業務或價值高達200億美元。

9. 台經濟主管部門：台積電可能在未來十幾年間每年在台灣蓋1座廠。

10. 高通預計2029年汽車和物聯網芯片將創造220億美元收入。

11. 阿里巴巴擬發行26.5億美元和170億人民幣的優先無擔保票據。

12. 大眾汽車任命Rivian前高管Kjell Gruner為其美國業務負責人。

13. 戴爾科技和Iron Bow同意合共支付逾430萬美元以了結司法部的指控。

14. T-Mobile回應棄用諾基亞傳言：無計劃結束合作關係。

15. 消息稱康卡斯特正推進剝離旗下NBCUniversal有線電視網絡的計劃。

16. 空客CEO：收購Spirit Aerosystems部分業務的談判進展順利。

17. Stellantis將推遲至明年上半年才推出Ram電動貨車，原因未説明。

18. 小鵬汽車董事長何小鵬：小鵬P7+首周交付量創紀錄，工廠已開始雙班倒。