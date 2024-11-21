恒生指數低開58點 阿里及騰訊偏軟 小鵬跌1.5%｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】截至周三（20日）港股已連升3日，同日美股走勢個別，其中道指升139點，納指則輕微低收。至於股王Nvidia公布季績，惟投資者對季績反應欠佳，於盤後交易時間跌2.5%。亞太區股方面，日本股市於今日（21日）早段跌逾300點，並一度跌穿38000點大關。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金升0.35%，布蘭特期油升0.34%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣回軟，兌日圓回落至155以下。
【09:27】港股低開58點
恒指最新報19646點，低開58點，國指最新報7060點，低開30點，科指最新報4393點，低開209988點。
科技股方面，阿里（9988）低開0.5%﹑騰訊（0700）低開0.3%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.4%。
消費股方面，海底撈（6862）平開，蒙牛（2319）平開﹑李寧（2331）低開0.9%。
汽車股方面，小鵬（9868）低開1.5%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）低開1.3%。
金融股方面，滙豐（0005）高開不足0.1%﹑友邦（1299）低開1.5%。