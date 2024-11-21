宏利與RGA達再保險協議　料釋放約45億元資本　擬回購以回饋股東

宏利金融 （0945） 公布，與Reinsurance Group of America（RGA）達成54億加元（約300.8億港元）再保險協議，其中包括24億加元的LTC儲備金，預期將釋放出8億加元（約44.6億港元）資本。計劃通過交易完成後的普通股股票回購，將釋放出的資本全部返還予股東。



宏利表示，將涉及兩組現有業務的合共54億加元儲備金再保險予RGA，分別涉及部分的美國LTC業務及美國結構性賠付安排。LTC業務涉及24億加元，佔宏利截至9月30日LTC儲備金總額的6%。此次交易定價接近1倍的帳面值，反映輕微負值LTC業務分保費提成，以及象徵性的結構性賠付業務分保費提成。

交易定價近PB 1倍

交易將使LTC儲備金減少24億加元，即6%，並有望使相關LTC儲備金對於發病率假設變動的敏感度下降7%。連同早前於2月完成的LTC再保險交易，將於本次交易完成時使LTC儲備金的累計減幅達到18%，並使發病率敏感度的累計減幅達到17%。LTC 業務的分保費提成為輕微負4% 的IFRS儲備金，這進一步印證其LTC儲備金及假設。

宏利指，交易定價接近1倍帳面值，預期將使核心盈利每年減少7,000萬加元，歸屬於股東的收入凈額每年減少5,000萬加元。由於將釋放出8億加元的資本，標誌著其交易倍數為核心盈利的11.4倍。該交易在考慮預期股票回購的影響後，有望提升核心ROE，而對核心EPS的影響則為中性。