國泰10月載客201萬人次　按年增19.6%　料聖誕期間迎另一旅遊高峰

國泰（0293）公布10月客﹑貨運量數據。10月載客201.41萬人次，按年升19.6%，收入客千米數按年增加19.1%，乘客運載率則下跌1.6個百分點至83.1%，10月可用座位千米數則按年增加21.3%。



國泰又指出在今年首10個月，載客人次為1,856.78萬，按年增加27.4%，可用座位千米上升32.7%，收入乘客千米數上升26.8%。

貨運方面，10月運載貨物14.23萬公噸，按年增加14.3%，貨物收入噸千米數按年增加9.8%，運載率增加0.8個百分點至61.5%。可用貨物噸千米增加8.4%。

在今年首10個月，載貨量按年增加10.4%至124.58萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.8%，貨物收入噸千米數按年升4.1%。

一架國泰航空空中巴士A350客機在香港國際機場停泊。（Reuters）

顧客及商務總裁劉凱詩表示：「10月是另一客運旺季，無論是休閒旅遊或商務出行都有強勁需求，整體航線網絡的乘客運載率達到 83%。在月初的國慶日「黃金周」假期，為數較多的香港和內地休閒旅客前往東南亞、東北亞和歐洲等地。而香港的重陽節長周末，也帶動了大量本地旅客前往亞洲各城市短途度假的穩健需求，當中日本是大部份顧客首選。她又指出上月，往來香港與利雅德的直航服務啟航。新航線廣受歡迎，尤其是來自香港、內地、沙特阿拉伯及印尼的需求較為殷切。」

國泰航空於上月28日復辦來往香港至沙特阿拉伯利雅德的定期航班。當日的啟航儀式獲沙特阿拉伯王國駐香港總領事Hamad Aljebreen等人出席。（夏家朗攝）

談及貨物業務時，劉凱詩表示﹕「10月份仍然處於貨運傳統高峰期，貨運量較上月高出 7%，對比去年10月更高出14%。縱使月內有多天公眾假期，貨運業務依然表現理想。此強勁的勢頭不但來自香港和內地的需求帶動，更源自我們廣泛的網絡，尤以美洲為甚。」

劉凱詩指出﹕「展望未來，我們預期聖誕假期會是另一浪的旅遊高峰，相信日本仍會是香港市民出行最熱門的地方。我們亦預料隨著眾多顧客來港探望親友，由北美、英國和其他歐洲國家來港的需求亦將會顯著增加。」