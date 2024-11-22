美股｜道指收市升461點　Nvidia挫3.6%後反漲0.53%

數據反映勞動力市場強勁，加上假期消費旺季的樂觀情緒，以及AI晶片龍頭Nvidia業績好過預期等帶動。美股周四（11月21日）於早段升幅擴大，道指曾漲逾600點，至收市升461點。 Nvidia盤中曾挫近3.6%，至收市反升0.53%，每股收報146.67美元。



圖為2024年10月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數跌1% 恒指夜期平水

反映中概股的金龍指數收跌1.00%。其中，拼多多跌10.64%、億航智能跌13.02%，阿里巴巴挫1.38%。恒指夜市期貨收報19,617點，升12點，較恒指收市19,601點，平水，成交15,414張。

道指收市報43,870.35點，升461.88點或1.06%；納指報18,972.42點，升6.28點或0.13點或0.03%。標普500指數收報5,948.71點，升31.60點或0.53%。

2024年8月6日，圖為美國科技巨企谷歌（Google）標誌、美國國旗與法官木槌。（Reuters）

Alphabet跌4.74% Amazon挫2.22%

Google母公司Alphabet至收市跌4.74%。美國司法部已向法官要求，Google必須拆售其Chrome瀏覽器及採取其他措施，以結束在網上搜尋業務的壟斷。

Amazon跌2.22%，為跌幅最大道指成份股。此前有報道稱，該公司明年或遭歐盟立案調查，指涉嫌在電商平台壟斷。

多隻大型股也下跌，Meta跌0.43%、微軟跌0.43%、蘋果公司也跌0.21%。另外，Tesla挫0.70%。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

Snowflake飆32% MicroStrategy瀉逾16%

雲端軟件商Snowflake預測年度收入理想，股價飆32.71%。雲端公司Salesforce獲3家券商上調目標價，股價至收市升3.09%。

加密貨幣股MicroStrategy跌16.16%、MARA Holdings則漲6.85%。

首領失業救濟人數少於預期

數據方面，美國首次申領失業救濟人數，按周減少6,000跌至21.3萬人，為4月以來最低，也少於市場預期的22萬人；前值修訂後為21.9萬人。