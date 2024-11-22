港股跌幅擴大至338點　百度瀉9%差絕藍籌　阿里挫近4%｜持續更新

【14:18】

港股午後跌幅擴大，恒指報19262點，挫338點或1.73%；國指報6906點，挫127點或1.82%；科指報4273點，挫84點或1.93%。大市成交額1095億元。

百度﹙9988﹚挫9%，成表現最差藍籌。大型科技股方面，阿里巴巴挫3.91%、美團挫3.41%、騰訊控股挫1.12%。

另外，中國人壽﹙2628﹚挫6.68%。

【12:46】

港股中午跌幅，恒指收報19343點，挫257點或1.31%；國指報6935點，挫98點或1.41%；科指報4306點，挫51點或1.19%。大市成交額796億元。

百度﹙9988﹚挫9.06%，成表現最差藍籌。

其他大型科技股方面，阿里巴巴挫2.96%、美團挫2.25%、騰訊控股挫0.73%。

中國人壽﹙2628﹚挫4.7%，報14.82元。

【10:40】

恒指報19592點，跌9點或0.1%；國指報7034點，無升跌；科指報4378點，升20點或0.5%。大市成交額499億元。

藍籌股方面，舜宇光學（0285）升7.3%，表現最好；百度（9888）續尋底，現報76.8元，跌8.4%。

重磅科技股方面，阿里巴巴（9988）一度創逾兩個月低，現跌2%，報82.7元。

【09:40】恒指升56點

恒指報19657點，升56點或0.29%；國指報7053點，升19點或0.27%；科指報4377點，升19點或0.44%。大市成交額131億元。

百度﹙9888﹚跌幅擴大至逾8%，現報76.65元，大瀉8.58%，為表現最差藍籌。團第三季經調整盈利跌19%，明言今季廣告開支模式未改善。

其他重磅科技股方面，阿里挫1.1%、騰訊﹙0700﹚升0.9%、美團﹙3690﹚升0.4%、小米﹙1810﹚升1.4%。

【09:33】港股高開12點

港股輕微高開。恒指報19613點，升12點或0.06%；國指報7041點，升6點或0.09%；科指報4366點，升8點或0.18%。大市成交額17億元。

兩大科技巨頭有消息，阿里﹙9988﹚成立電商事業群，整合國內與海外電商，開報83.6元，挫1%。

另外，百度﹙9888﹚績差，挫5.4%至79.3元，集團第三季經調整盈利跌19%，明言今季廣告開支模式未改善。