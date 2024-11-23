「鍋底」本屬強利好形態　股份價格走勢特性亦不容忽視｜聶振邦

上回與大家探討了由三枝陰陽燭以上組成的一種利好形態「鍋底」，看了形態構成，出現位置，以及買賣雙方的形勢變化。前文指出「鍋底」由不少於七枝陰陽燭構成，具備三部分，典型排列是2-3-2的陰陽燭組合，相對是長陰燭配短陰陽燭；三枝短陰陽燭 (形成橫行區)；以及兩枝陽燭。兩枝陽燭雖不拘長短，但若形態中的第七枝陽燭的燭身，較第六枝的長，證明買方動力在加增，後市利好的訊號會更明顯。另外，若「鍋底」由超過七枝陰陽燭構成，在第二部分的橫行區，陰陽燭數量通常超過三枝。



中華煤氣案例解說

有了上述簡單溫重，現看香港中華煤氣 (0003) 的個案，於2023年1月30日高見8.25元，收報8.07元，從高位回落近2.2%，配合2022年11月28日低見6.27元視為上揚起點，約兩個月累升超過31%，故此1月30日出現上影陽燭，於陽燭系列中屬於弱的形態之一，隱約反映升浪要結束。隨著1月31日股價跌近2.7%，收報7.86元，與1月30日開報7.86元相同，證明買方優勢消失，自當日起跌勢開始，至4月6日低見6.76元，較8.25元低逾18%，歷時超過兩個月，明顯多於不少於兩週的門檻，確認股價下行了一段日子。

鍋底第一部分構成

及後四個交易日 (2023年4月11至14日) 低位介乎6.77至6.85元，均高於4月6日的6.76元，股價有靠穩跡象。再於三個交易日後 (4月19日) 股價開於全日高位6.92元，並收於全日低位6.81元，出現「大陰燭」，為陰燭系列中最強勢形態，翌日則見上影陽燭，買方有反擊跡象。長陰燭配短陰陽燭，「鍋底」的第一部分已構成。於4月21日出現上影陰燭，燭身只有三個價位 (6.85 → 6.82元)，定性為弱陰燭，對後市啟示性低。緊接兩個交易日 (4月24和25日) 均見十字星，證明4月21至25日出現的三枝陰陽燭都是弱勢的類型。

走勢成形有跡可尋

弱勢陰陽燭視為構成橫行區，「鍋底」見完成第二部分，並於2023年4月26和27日分別見陽陀螺和下影陽燭，相對是短陽燭和長陽燭，陽燭出現傾向買方動力較強，加上燭身變長，意味著買方動力在加增，確認「鍋底」第三部分也出現，當時為典型的2-3-2排列。留意4月27日收於全日高位6.98元，亦高於4月19日的「大陰燭」開於全日高位的6.92元，足見本為賣方佔優，六個交易日後見「下影陽燭」轉為買方佔優，預示股價進入升勢。若於4月27日收報6.98元進場，迎來4月28日至5月3日連續三個交易日見「十字星」。

於2023年5月3日收報6.91元，較6.98元僅低1%，未見破壞升勢，繼而由5月4至9日錄得四連升，6月9日高位和收市位分別是7.67和7.65元，近乎全日高位收市，較6.98元高近一成。於5月10至12日高位為7.65、7.65和7.64元，未見再於7.67元或以上，配合由4月6日低見6.76元計起，升勢已維持一個月，確認升勢無以為繼，當時賬面雖賺不足一成，也要離場。另想指出香港中華煤氣是公用股之一，就算出現升浪，也不宜對上升幅度抱大期望。故此即或日後出現「鍋底」的利好訊號，亦要先釐清股份的價格走勢特性，再決定是否進場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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