人生作弊系統　微習慣的力量｜知薇

小時候，有幾條來自長輩父母的所謂人生智慧和至理名言聽到耳朵長繭，包括「天道酬勤」、「吃得苦中苦、方為人上人」，崇拜父母的成就，加上耳濡目染，就兢兢業業按這些原則學習生活，也的確一路通關打怪獸得幾順利。

進入社會，環境、競爭和結果都變得多元化，曾經的好學生或許升職緩慢，曾經的壞孩子不少生意成功。再僅靠那幾個質樸的「自卷」真理就明顯不夠用了。工時拉長，不顧生活，吃苦不少，勤力得很，卻健康、情緒和精力都紛紛亮起紅燈。

機緣巧合，接觸了各種工作以外的課程、知識、老師和前輩，學習和見證了一系列看似細微卻足以改變和提升你整個狀態的小竅門，從而達到提升你生活工作表現的效果，知薇統稱這些為人生作弊系統里的「微習慣」。

在此，分享幾條我在堅持的並深深受益的「微習慣」，就當作聖誕禮物送給一直支持關注知薇的讀者們吧。

1. 早起空腹喝1-2杯檸檬水。原理很簡單，這樣做不僅可以稀釋濃稠的血液、補充水分、沖洗腸道，更憑借其進入身體後的碱性特質，中和身體由於飲食、休息、壓力、情緒而變成酸性的環境，抑制和預防癌變。

2. 每周1-2次，空腹喝檸檬水至少15分鐘後，喝1杯西芹汁。原理也不復雜，西芹汁被稱為「大腸牙刷」，憑借其豐富的纖維帶領腸道蠕動，及時排出累積的有毒物質。這些有毒物質一旦積壓在腸道裏過久，會被部分重新吸收，引致各種皮膚、炎症、情緒、和整體健康的問題。

3. 沒事時多跳跳。跳躍時，我們的頭腦、呼吸、心跳、血液循環、淋巴循環和有益荷爾蒙的分泌都快速變得活躍，帶著情緒也會由低落變成振奮、由平靜變得快樂。帶著這種好狀態和靚心情，做事成事、為人處事都順很多。記得一位深諳醫學知識的前輩就分享過，一個常運動的人，想抑郁也不行。因此，真正有治療抑郁症經驗的醫生，會要求患者建立運動習慣，哪怕跳跳跑跑都好。

4. 需要時用1-4-2深呼吸法。無論生活還是工作中，我們都會遇到需要即時reset狀態面對挑戰的時刻，用1-4-2深呼吸法效果快且明顯。怎麽做？如果鼻吸氣4秒，就用16秒忍住閉氣（不吸不呼），最後用8秒口呼氣。這是知薇個人比較喜歡和適應的長度，當然，如果你閉氣能力強，可以嘗試更長時間的吸、閉、呼（比如5-20-10），請不要勉強，量力而行。連做兩三次後，短短幾十秒，你會神奇的發現人平靜下來、頭腦清晰起來，能更好應對接下來要面對的任何事情。

有效的「微習慣」還有很多，以後有機會再分享，以上是知薇親身實踐、簡單易行又效果好的幾條。用耗時幾分鐘的作弊微習慣，把身心靈狀態調好後，還有勤勞吃苦的精神，加上時間有功，必將事半功倍。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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