恒指全日跌78點　新東方及快手染藍在即逆市升逾3%　新世界挫4.3%

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（22日）低收371點，同日美股上揚，其中道指升幅逾400點兼再次創新高。今日（25日）亞太區股市早段上揚，其中日本股市勁升逾700點，重上39000點。



【16:20】港股全日跌78點

港股延續上日跌勢，收市報19150點，跌78點，國指跌24點，報6862點，科指跌10點，報4235點，成交額約為1,833億元。

老牌地產股新世界（0017）跌4.3%，收市報6.65元。恒指公司上周五宣布，將會從恒指成份股組合剔走新世界，於12月9日生效。

至於即將獲納入恒指的新東方（9901），升3.8%；另一準新貴快手（1024），升幅更達4.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.5%﹑美團（3690）跌3.1%﹑騰訊（0700）跌1.3%﹑小米（1810）跌0.5%﹑京東（9618）跌3.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%﹑港交所（0388）跌0.5%，友邦（1299）升0.5%。

【15:07】港股最新跌36點

內地股市低收，上証指數收市報3263點，跌3點，深成指數收市報10420點，跌18點，滬深300指數收市報3848點，跌17點，創業板指數收市報2175點，近乎無升跌。

恒指最新報19193點，跌36點。

【13:30】港股最新跌77點

港股最新報19152點，跌77點。

新世界（0017）跌幅擴至逾6.2%，最新報6.52元。

中銀香港（2388）跌4.7%。

美團（3690）跌3.7%。

【12:11】港股半日跌近百點

港股半日跌98點，報19131點，國指跌36點，報6850點，科指跌32點，報4213點，成交額為781億元。

新世界（0017）再度被剔出藍籌，半日跌5.6%，報6.56元。

地產股方面，恒地（0012）跌0.6%﹑長實（1113）無升跌﹑新地（0016）跌0.9%﹑嘉里（0683）跌0.8%。

科技股方面，阿里（9988）升0.9%﹑騰訊（0700）跌1.2%﹑美團（3690）跌4.2%﹑小米（1810）跌1.6%﹑京東（9618）跌3.4%。

汽車股方面，小鵬汽車（9868）跌0.6%﹑蔚來（9866）升3.3%﹑理想汽車（2015）升1%﹑比亞迪（1211）升1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.1%﹑友邦（1299）升1%﹑港交所（0388）跌0.4%。

【11:48】港股跌幅擴至逾百點

港股跌幅擴大至逾百點，恒指最新報19108點，跌121點，國指跌47點，報6839點，科指跌42點，報4204點。

將被剔出藍籌的新世界（0017）跌5.2%，報6.59元。

美團（3690）﹑中銀香港（2388）﹑中升（0881）及京東（9618）均跌逾3%。

【11:07】港股轉跌27點

港股最新報19202點，轉跌27點。

三桶油上揚，其中中海油（0883）表現最佳，升2.7%。

煤岸股方面，神華（1088）升1.1%。

此外於上月底掛牌的龍蟠科技（2465）獲納入港股通名單，曾高見7.3元，最新報6.9元，飆77.4%。

【09:25】港股高開77點

恒指最新報19307點，升77點，國指升38點，報6925點，科指升29點，報4275點。

新世界（0017）再次失落藍籌光環，今早低開1.9%，同系的新創建（0659）升0.1%。

科技股方面，騰訊（0700）低開0.2%，阿里（9988）平開﹑美團（3690）低開0.7%。

恒指公司宣布將快手（1024）及新東方教育（9901）納入恒指，快手高開2%，新東方升2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.1%。