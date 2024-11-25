恒生指數跌逾百點 新世界瀉半成 美團跌超過3%｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（22日）低收371點，同日美股上揚，其中道指升幅逾400點兼再次創新高。今日（25日）亞太區股市早段上揚，其中日本股市勁升逾700點，重上39000點。
【11:48】港股跌幅擴至逾百點
港股跌幅擴大至逾百點，恒指最新報19108點，跌121點，國指跌47點，報6839點，科指跌42點，報4204點。
將被剔出藍籌的新世界（0017）跌5.2%，報6.59元。
美團（3690）﹑中銀香港（2388）﹑中升（0881）及京東（9618）均跌逾3%。
【11:07】港股轉跌27點
港股最新報19202點，轉跌27點。
三桶油上揚，其中中海油（0883）表現最佳，升2.7%。
煤岸股方面，神華（1088）升1.1%。
此外於上月底掛牌的龍蟠科技（2465）獲納入港股通名單，曾高見7.3元，最新報6.9元，飆77.4%。
【09:25】港股高開77點
恒指最新報19307點，升77點，國指升38點，報6925點，科指升29點，報4275點。
新世界（0017）再次失落藍籌光環，今早低開1.9%，同系的新創建（0659）升0.1%。
科技股方面，騰訊（0700）低開0.2%，阿里（9988）平開﹑美團（3690）低開0.7%。
恒指公司宣布將快手（1024）及新東方教育（9901）納入恒指，快手高開2%，新東方升2.8%。
金融股方面，滙豐（0005）低開0.1%。