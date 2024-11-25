A股｜黨媒﹕監管部門要切實保護中小投資者權益

中共中央黨校主辦的《學習時報》發布評論文章稱，監管部門要站穩人民立場，把切實保護好投資者特別是中小投資者權益作為最重要的中心任務來抓。



文章指出，中國資本市場擁有全球規模最大、交易最活躍的投資者群體，投資者總數超過2.21億，其中99.76%為個人投資者；中小投資者是市場之本、活力之源，但由於他們在資本市場中抗風險能力和自我保護能力較弱，權益容易受到侵害。

文章稱，保護投資者權益就抓住了資本市場發展的「牛鼻子」，只有各方面齊心協力保護好投資者特別是中小投資者權益，才能有效發揮資本市場功能，更好服務經濟社會發展大局。

文章指出，中國資本市場參與主體眾多、運行機理複雜，保護投資者權益是一個系統工程，應協同各方力量，齊心協力做好這篇大文章；監管部門要站穩人民立場，把切實保護好投資者特別是中小投資者權益作為最重要的中心任務來抓。

文章稱，建立更加嚴格的制度安排，對上市公司從「入口」到「出口」進行持續監管，發行人和上市公司應向投資者充分及時進行訊息披露，訊息愈透明，對數量龐大的中小投資者愈公平。把尊重投資者、回報投資者的理念融入公司治理的各項機制，讓高成長、高回報、優品質的公司股票、債券成為資本市場的主流產品，讓投資者能夠從中分享更多經濟高質量發展成果。