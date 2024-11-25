瑞銀：明年首季內地汽車價格戰「提前開跑」　中歐徵關稅利好發展

瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻今（25日）發表大行報告，論及近來歐盟與中國就電動車關稅問題，達成協議的傳聞，指其實市場樂見的好消息，雖然目前設定最低售價的限制仍存阻礙，不過一旦協議可以成真，卻可保證車企盈利。



此外，其預計，明年第一季度，內地汽車價格戰硝煙重燃，時間亦會更加提早。基於內地價格戰令其盈利受壓，故而內地車企每賣一輛車的盈利，其實不及全球其他車企，儘管國內品牌佔據全球汽車銷量的20%，佔據電動車銷量更高達60%，但總市值僅為10%。



中歐關稅協議 變相保證車企盈利

近來中歐就電動車關稅問題，達成協議的聲起，原本的加關稅方案，或改為中國承諾向歐盟出口的電動車設立最低價格機制。

鞏旻解釋稱，如若今次中歐達成的協議成真，無疑意味著賣更少的車，賺更多的錢，變相保證了車企的盈利。於歐洲消費者而言，固然會缺少諸多購買選擇，不過相信中國車企會爭先恐後打造更好的車，提供更智能化的體驗，其實是一件好事。

鞏旻解釋稱，如若今次中歐達成的協議成真，無疑意味著賣更少的車，賺更多的錢，變相保證了車企的盈利。（資料圖片）

兩大因素驅動 汽車價格戰明年首季提前開跑

而從年初至今，內地車企屢陷價格戰漩渦，他就認為，明年第一季度仍會打響「價格戰」，時間更為提早。

他表示，首先2025年春節，本就提前至1月底；另一邊廂，行業約有20%的銷量，來自於政策補貼措施刺激，大概率會延續。而至明年初，新的補貼政策出爐，消費者便會更趨觀望，希望得到新車推出，令年初時價格戰更為激烈。

瑞銀指，明年第一季度，內地汽車價格戰 ，硝煙重燃，且時間會更加提前。（資料圖片）

中國車企總市值僅佔全球一成 遠不及銷量份額

其續指，中國車企的估值被低估，目前國內品牌佔據全球汽車銷量的20%，佔據全球電動車銷量更高達60%，但總市值卻僅為10%。

他分析原因在於，國內車企總體盈利較少，每一輛車賺的錢，不及全球車企。且內地的價格環境比較嚴峻，西方車企仰仗豪車，可以賺到更多，料伴隨內地30至50萬元（人民幣）售價的車型漸多，可以改善此種錯配情形。

不過，消費者對於內地品牌的認可度提升，包括理工類人才，電池技術等均存優勢。目前外國的汽車製造商，在中國有高達200億美元的利潤池面臨風險，尤其是德、日系汽車，仍然存在較高的下行風險，但較高端的品牌會比大眾品牌更具彈性。此外，外資車企在華尚有1000萬的產能處於過剩狀態。

中國車企的估值被低估，目前本土品牌佔據全球汽車銷量的20%，佔據全球電動車銷量更高達60%，但總市值卻僅為10%。（資料圖片）

內地車企攻港料銷量有限 藉港擔任出海「訓練場」

近來屢有內地電動車企攻港，鞏旻直言，香港實則是很小的市場，全年的車輛需求，差不多只相當於北京等城市，20天左右的銷量。

但香港是「家門口的右軚市場」，兼以全市場的消費者購買力強，因此車輛的要求足以代表與發達經濟體，相一致的市場要求。故其認為，中國車企在香港銷量如何，尚且次要，因為銷量與盈利料皆有限，但香港會作為「訓練場」的角色存在。