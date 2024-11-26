恒生指數升勢減至14點　小米逆市挫4%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】截至周一（25日）港股3連跌，當日大市低收78點，同日美股三大指數均高收，其中道指升440點。不過美國候任總統特朗普宣布，針對來自墨西哥﹑加拿大及中國產品加徵關稅，拖累今日（26日）早段亞太區股市表現，其中日本股市挫逾500點。匯市方面，美元兌日圓偏軟，兌英鎊及歐元均上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌穿69美元，紐約期金則輕微上揚。



【14:25】港股午後升幅收窄

港股午後升幅收窄，恒指報19165點，升14點或0.08%；國指報6857點，跌4點或0.07%；科指報4225點，跌9點或0.23%。大市成交額928億元。

藍籌股中，小米﹙1810﹚挫4.04%、中升﹙0881﹚跌3.86%、申洲國際﹙2313﹚跌3.65%。

【13:06】港股維持約百點升幅

港股維持約百點升幅，最新報19253點，升102點，成交額約為743億元。

小米（1810）逆市跌4%，報27.25元。

【12:14】港股半日升93點

恒指先低開後高走，半日升93點，中午收市報19244點。國指升28點，報6890點，科指升18點，報4253點，成交額為723.8億元。

科技股上揚，百度（9888）升5.8%，中午收市報82.35元。阿里（9988）升2.6%﹑美團（3690）升3.3%﹑小米（1810）跌4%，騰訊（0700）升0.2%。

消費股亦上揚，海底撈（6862）升2.3%﹑百威（1876）升1.9%﹑李寧（2331）升0.8%﹑蒙牛（2319）升1.8%。

汽車股方面，小鵬（9868）升0.7%﹑蔚來（9866）跌4.3%﹑理想汽車（2015）升不足0.1%﹑比亞迪（1211）跌1.1%。

出口股方面，申洲（2313）跌5.8%﹑創科（0669）跌0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%﹑港交所（0388）跌0.1%﹑友邦（1299）升0.5%。

【11:09】港股最新升55點

港股最新報19206點，升55點。百度（9888）升5.1%，金沙（1928）升3.4%﹑美團（3690）升3.3%﹑阿里健康（0241）升3.1%。

【10:11】港股轉升91點

港股轉升，恒指最新報19242點，升91點。

百度（9888）升3.7%﹑金沙（1928）升3.5%﹑百威（1876）升2.6%。

【09:59】恒指接近收復所有失地

港股收復接近所有失地，最新報19150點，跌不足1點。

創科（0669）跌4%。

【09:25】港股低開96點

恒指最新報19054點，低開96點，國指最新報6813點，低開48點，科指最新報4203點，低開31點。

特朗普揚言對來自中國產品加徵10%關稅，出口股今早表現，申洲（2313）低開3.3%﹑互太紡織（1382）平開﹑創科（0669）低開0.5%。

家電股方面，海爾智家（6690）低開1.1%﹑美的（0300）低開1.1%。

汽車股方面，蔚來（9866）低開3%﹑小鵬（9868）低開1.4%﹑理想汽車（2015）低開1.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.2%﹑騰訊（0700）低開0.8%﹑美團（3690）低開0.6%﹑小米（1810）低開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%﹑友邦（1299）低開0.3%﹑港交所（0388）低開0.7%。