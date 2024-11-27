維他奶飆23% 成交額3.85億元 恒生指數升71點｜持續更新
【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（26日）輕微高收8點，終止連跌走勢。同日美股在以色列與真主黨達成停火協議支持下，三大指數高收，其中標普指數企穩6000點收市。亞太區股市方面，日本股市今日（27日）早段跌逾百點。
【13:35】港股最新升71點
港股最新報19230點，升71點，國指升22點，報6873點。
美團（3690）升3.1%。
維他奶（0345）曾高見12.88元，最新報11.98元，升23%，成交額達3.85億元。
【12:23】港股半日升80點
港股半日升80點，報19239點，國指升25點，報6876點，科指升34點，報4256點。
周大福（1929）擬斥20億元回購，中午收市報7.3元，升6.4%。其他金飾股方面，周生生（0116）升0.8%﹑六福（0590）則跌1.8%。
汽車股方面，小鵬（9868）跌0.1%﹑理想汽車（2015）升0.2%﹑蔚來（9866）挫4.8%﹑比亞迪（1211）跌1.9%。
消費股方面，海底撈（6862）跌1.1%﹑蒙牛（2319）跌0.8%﹑安踏（2020）跌1.4%。
科技股方面，阿里（9988）升0.2%﹑騰訊（0700）升0.6%﹑美團（0700）升2.4%﹑小米（1810）升0.7%﹑京東（9618）升2.2%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.1%﹑港交所（0388）無升跌﹑友邦（1299）升0.6%。
【11:36】港股最新升77點
港股最新報19237點，升77點。國指升26點，報6878點。
周大福（1929）升6.1%，創科（0669）升2.3%。
【09:58】港股早段升36點
恒指最新報19195點，升36點。
恒大汽車（0708）今早曾高見0.27元，抽升13.4%，最新報0.255元，升7.1%，成交額81.62萬元。
【09:25】港股高開27點
恒指最新報19187點，升27點，國指升7點，報6858點，科指升11點，報4233點。
順豐（6936）平開，報34.3元。
科技股方面，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）高開0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%。