憂特朗普回歸加徵關稅　日媒：微軟、惠普等科企急囤中國製零件

特朗普上任在即，對華關稅政策始終受關注。日媒消息指，包括微軟Microsoft、惠普HP及戴爾Dell等科企，都加緊囤積更多電子零件，希望在明年1月特朗普上任，加徵中國關稅前，先行囤貨。



傳美科企急囤中國製零件 促供應商生產線撤華

《日經》引述消息指，微軟已要求供應商，在11至12月為其雲端伺服器基礎設施，準備更多零組件，躲避即將到來的關稅。其續要求，供應商在中國以外地區製造零組件、並儘快把Xbox遊戲機相關組裝線全部移出中國，明年底前則盡量在中國以外地區製造Surface筆電。

報道續指，惠普、戴爾同樣與供應商提及，要在近兩個月生產更多零件，並檢視2025年的採購計畫，希望能加速減少筆電等可能使用到的中國零件。

《日經》引述消息指，微軟已要求供應商，在11至12月為其雲端伺服器基礎設施，準備更多零組件，躲避即將到來的關稅。（資料圖片）

且有一家同時為惠普、蘋果Apple及微軟供應電子零件的製造商對其透露，「許多家美國客戶在開會時，都急著想知道我們能否加快把生產線移出中國。」文中指，未來數月內，中國生產的零件將被分配到不受美國關稅影響的地區。

特朗普早先表示，明年1月上任首日，便會對中國產品在原有的關稅基礎上額外加徵10%關稅；墨西哥和加拿大所有進口貨品徵收25%關稅。