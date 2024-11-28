內地股市低收　上証指數再失3300點　港股現跌252點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（27日）一洗頹風，勁升443點。同日美股則低收，道指更是首次觸及45000點後倒跌。亞太區股市方面，日本股市於今日（28日）早段跌約百點，險守38000點。匯市方面，美元於亞太區交易時段上揚，其中兌日圓升0.36%。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段並無太大變化，紐約期金則跌0.6%。



【15:11】港股最新跌252點

內地股市低收，上証指數收市報3295點，跌14點，深成指數跌10432點，跌133點，滬深300指數收市報3872點，跌34點，創業板指數收市報2169點，跌38點。

港股方面，恒指最新報19350點，跌252點。

【13:49】恒指最新跌224點

恒指最新報19378點，跌224點，國指跌94點，報6932點，科指跌52點，報4322點。

中升（0881）跌4%，潤啤（0291）跌3.5%，安踏（2020）跌3.4%，周大福（1929）跌3.1%﹑比亞迪（1211）跌3.1%﹑康師傅（0322）及東方海外（0316）均跌3%。

【12:23】港股半日跌259點

港股半日跌259點，恒指中午收市報19344點，國指跌106點，中午收市報6921點，科指跌55點，報4318點，成交額為638億元。

內需及消費股，安踏（2020）跌5.2%﹑李寧（2331）跌3.4%﹑中升（0881）跌4%。

車股亦回落，比亞迪（1211）跌3.6%﹑吉利汽車（0175）升3%﹑小鵬（9868）跌1.2%﹑蔚來（9866）跌3.3%﹑理想汽車（2015）跌0.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.2%﹑騰訊（0700）跌0.5%﹑小米（1810）跌0.7%﹑美團（3690）跌2.5%﹑京東（9618）跌0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌不多於0.1%﹑友邦（1299）跌0.9%﹑港交所（0388）跌1.4%。

【10:05】港股跌約200點

港股跌幅明顯擴大，恒指最新報19406點，跌196點，國指跌80點，報6946點，科指跌52點，報4321點。

中升（0881）跌2.9%，周大福（1929）跌2.5%。

吉利（0175）逆市升5%，報13.8元。

【09:25】港股低開44點

恒指最新報19558點，低開44點，國指低開11點，報7016點，科指則高開5點，報4379點。

阿里（9988）低開0.8%﹑騰訊（0700）低開0.3%，將於周五（29日）公布業績的美團（3690），高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報72元，友邦（1299）低開1.7%。

消費股方面，蒙牛（2319）跌0.1%，海底撈（6862）高開0.3%‧

汽車股方面，小鵬（9868）升1.3%﹑蔚來（9866）平開，吉利（0175）獲董事長李書福增持，高開3.5%。