恒指跌幅擴至近200點　周大福挫逾2%　吉利逆市飆5%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周三（27日）一洗頹風，勁升443點。同日美股則低收，道指更是首次觸及45000點後倒跌。亞太區股市方面，日本股市於今日（28日）早段跌約百點，險守38000點。匯市方面，美元於亞太區交易時段上揚，其中兌日圓升0.36%。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段並無太大變化，紐約期金則跌0.6%。



【10:05】

港股跌幅明顯擴大，恒指最新報19406點，跌196點，國指跌80點，報6946點，科指跌52點，報4321點。

中升（0881）跌2.9%，周大福（1929）跌2.5%。

吉利（0175）逆市升5%，報13.8元。

【09:25】港股低開44點

恒指最新報19558點，低開44點，國指低開11點，報7016點，科指則高開5點，報4379點。

阿里（9988）低開0.8%﹑騰訊（0700）低開0.3%，將於周五（29日）公布業績的美團（3690），高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，報72元，友邦（1299）低開1.7%。

消費股方面，蒙牛（2319）跌0.1%，海底撈（6862）高開0.3%‧

汽車股方面，小鵬（9868）升1.3%﹑蔚來（9866）平開，吉利（0175）獲董事長李書福增持，高開3.5%。