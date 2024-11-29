恒生指數再轉跌　金沙逆市升2%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（28日）跌236點，同日為美國感恩節假期，當地股市休市。亞太區股市方面，由於日本通脹升幅加快，市場人士憂慮日本央行會在12月加息升溫，觸發當地股市於今日（29日）早段挫逾300點，考驗38000點關口。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及紐約期油均輕微回落。匯市方面，美元兌多種主要貨幣向下，其中匯日圓險守150水平。



【10:31】港股再轉勢 跌25點

港股再轉跌，恒指最新報19341點，跌25點，國指跌9點，報6915點，科指升4點，報4312點。

金沙（1928）升2%，報19.38元，龍湖（0960）升1.9%。

【09:55】賭股上揚

濠賭股方面，金沙（1928）升1.6%，永利（1128）升2.1%。

【09:43】港股轉升47點

港股轉升47點，最新報19414點。

內地將於下周日（12月2日）深圳﹑珠海和橫琴粵澳深度合作合作區實施赴香港、澳門旅遊「一簽多行」政策。零售股今早表現理想，莎莎國際（0178）飆6%﹑周大福（1929）升0.8%，周生生（0116）升0.9%。

【09:25】港股低開20點

恒生指數報19346點，低開20點，國指低開5點，報6919點，科指報4309點，高開1點。

阿里（9988）低開0.6%﹑騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）今日收市後公布季績，低開0.6%，小米（1810）平開。

汽車股方面，小鵬（9868）高開0.8%﹑蔚來（9866）低開0.1%。