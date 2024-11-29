恒生指數升幅縮至84點　中芯升近半成　金沙揚4.2%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周四（28日）跌236點，同日為美國感恩節假期，當地股市休市。亞太區股市方面，由於日本通脹升幅加快，市場人士憂慮日本央行會在12月加息升溫，觸發當地股市於今日（29日）早段挫逾300點，考驗38000點關口。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及紐約期油均輕微回落。匯市方面，美元兌多種主要貨幣向下，其中匯日圓險守150水平。



【13:38】港股最新升幅縮至84點

港股升幅在午後升幅收窄，恒指最新報19451點，升84點，國指升34點，報6958點，科指升58點，報4365點。

中芯（0981）升4.8%，金沙（1928）升4.2%，龍湖（0960）升4.1%。

【12:21】港股半日升249點

港股半日升249點，中午收市報19616點，國指升100點，報7025點，科指升113點，報4420點，成交額約為727億元。

消費股上揚，海底撈（6862）飆6.6%﹑潤啤（0291）升3.9%﹑蒙牛（2319）升3.7%，安踏（2020）升2.7%。

深圳市戶籍居民和居住證持有人，從下周日（12月2日）恢復以「一簽多行」方式赴港旅遊，零售股紛紛上揚，周大福（1929）升2.8%﹑堡獅龍（0592）升3.3%﹑莎莎（0178）升9%。

科技股方面，阿里（9988）升1.4%﹑美團（3690）升2.2%﹑騰訊（0700）升0.4%﹑小米（1810）升0.7%。

汽車股方面，小鵬汽車（9868）升3.6%﹑蔚來（9866）升1.9%﹑理想汽車（2015）升4.4%﹑比亞迪（1211）升0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%﹑友邦（1299）升1.4%﹑港交所（0388）升2.6%。

【11:41】港股轉升近200點

港股突然再轉勢，最新報19565點，升198點，國指升81點，報7006點，科指升93點，報4401點。

信義光能（0968）升4.9%，海底撈（6862）升3.9%﹑理想汽車（2015）升3.8%﹑金沙（1928）升3.1%﹑龍湖（0960）升3%。

【10:31】港股再轉勢 跌25點

港股再轉跌，恒指最新報19341點，跌25點，國指跌9點，報6915點，科指升4點，報4312點。

金沙（1928）升2%，報19.38元，龍湖（0960）升1.9%。

【09:55】賭股上揚

濠賭股方面，金沙（1928）升1.6%，永利（1128）升2.1%。

【09:43】港股轉升47點

港股轉升47點，最新報19414點。

內地將於下周日（12月2日）恢復深圳籍居民赴香港旅遊「一簽多行」政策。零售股今早表現理想，莎莎國際（0178）飆6%﹑周大福（1929）升0.8%，周生生（0116）升0.9%。

【09:25】港股低開20點

恒生指數報19346點，低開20點，國指低開5點，報6919點，科指報4309點，高開1點。

阿里（9988）低開0.6%﹑騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）今日收市後公布季績，低開0.6%，小米（1810）平開。

汽車股方面，小鵬（9868）高開0.8%﹑蔚來（9866）低開0.1%。