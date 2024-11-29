浦銀國際料明年內地續推刺激政策　推介三大投資主題

浦銀國際發表2025年中國市場策略展望，以「柳暗花明又一村」為題。預期市場可能以結構性行情為主；特朗普2.0或對人民幣滙率、企業盈利和資金流帶來挑戰；中資股中A股的回報或將較穩健；小盤成長風格有望在超預期增量政策下更佔優；以及建議聚焦三大投資主題，包括央國企高息股、品牌和產能/產業鏈出海概念股、新質生產力概念股。



該行指，如果內地明年政策刺激繼續加碼，尤其在刺激消費和穩地產等方面，或有助於擴大內需促進經濟復甦。在更多的政策刺激推出前，預計內地市場或更多呈現結構性行情，可能更多是行業和股份的機會。另預期人民銀行明年有減息空間，內地利率或小幅走低，中美利差或將縮窄，但仍維持較高水平，如美國經濟韌性較強，美元將續走強，或對人民幣形成壓力，導致部分持有內地資產外資回流美元資產。

內地投資者對港股定價權進一步提高

如人民幣走弱，或對市場情緒產生負面影響，但A股受全球經濟周期和地緣政治風險擾動較小，資金盤較穩定，流動性較充裕，相比海外中國股票彰顯出較強韌性。外資對離岸市場流動性直接影響更大，料外資趨勢性回流或需待基本面出現扭轉，內地投資者在港股的定價權或進一步提升。基於政策面、盈利增速、資金盤、流動性和市場情緒等因素來判斷，預期明年A股整體表現可能較海外中資股更穩健。若市場出現修復行情，港股和中概股反彈幅度可能更大。

該行指，看好防禦性較強的電訊服務行業、以及預期業績增長彈性較大的可選消費和醫療健康行業，有望獲資金青睞。小盤成長風格有望在超預期增量政策帶動下跑贏大盤價值股。建議聚焦三大投資主題：

一、基本面穩健、估值合理、現金流充裕的央國企高息股，有助於提升投資組合的穩定性，如中國移動（0941）、中國石油（0857）、招商銀行（3968）等14隻股份。

二、出海4.0時代下，提前進行全球化布局，已進行產能或產業鏈出海，並擁有較強品牌力的公司；如泡泡瑪特（9992）、名創優品（9896）、小米集團（1810）、比亞迪（1211）等25隻股份。

三、受惠於新質生產力發展概念股，專精特新企業研發投入較高，建議25隻從事半導體、醫療保健設備等A股。