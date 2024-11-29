北都｜信置黃永光：對北都充滿信心　中銀香港：投資額逾200億

【北部都會區/地產商/國企/工商界/北都】政府今日會同內地、香港及外地多間企業簽署發展北部都會區意向書，特首李家超公布，將於洪水橋、粉嶺北和新田科技城三地試行片區開發模式，並會招標發展。信和置業（0083）副主席黃永光在儀式後表示，政府向企業展示北都的完整藍圖，當中包括不少創科項目，香港第三個醫學院，及大學城等，認為北都發展潛力高，信和集團對北都及香港發展充滿信心，強調一定會支持。



信和置業（0083）副主席黃永光在儀式後表示，政府向企業展示北都的完整藍圖，認為發展潛力高。（黃浩謙攝）

他表示，未來數星期政府將發出意向書，他會與團隊積極研究，期望為北都注入更多動力，推動香港長遠發展。

中國銀行（香港）有限公司副總裁王化斌就表示，中銀高度重視北都發展，北都規劃剛剛提出時中銀就已頒布相關綜合金融服務方案；作為在港最大中資銀行，中銀將堅決執行國家「鞏固香港金融中心」的戰略要求，配合政府加大北都招商引資力度，今日與多間企業簽署合作意向書，投資總額超過200億元。

王化斌就表示，中銀高度重視北都發展。（黃浩謙攝）

港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善表示，今日與64個合作夥伴簽署備忘錄，在不同領域成為合作夥伴，另外，河套香港園區首三座大樓今年將陸續落成。

馬惟善表示，今日與64個合作夥伴簽署備忘錄，在不同領域成為合作夥伴。（黃浩謙攝）

至於華潤置地（海外）有限公司主席常穎表示，華潤置地與新世界簽署第一個項目協議，預計2025年開工建設。