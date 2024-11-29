金管局阮國恒指綠色轉型及科技應用是長期趨勢　作3點提醒

金管局副總裁阮國恒再次肯定「綠色」及「科技」對本港金融業未來發展的重要性，並就此提出三大原則。

阮國恒今日﹙29日﹚出席香港管理專業協會周年專題會議時提到，為保持本港國際金融中心地位，「科技」及「綠色」這兩個元素將左右本港未來十年、二十年能有多麼的成功。

他從需求面指出上述兩個元素的重要性，反映消費者需求對於金融服務提供者的有形衝擊。阮國恒引述海外調查指出，市場對科技發展的接受程度已經好高，例如在英國有近15%受訪者幾乎無去過或無去過銀行分行，而只有13%不用流動銀行服務，如果把受訪者年紀收窄至18至24歲，有關百分比更只有3%。與此同時，英國另一調查指出，56%受訪者每日或每周想過氣候變化的議題，而歐洲的一個調查指出每十個有一個消費者會改用新的金融服務提供者，如果舊的没有做好環境保護措守。

阮國恒又指出，這是國際趨勢，但也適用於香港，而綠色轉型及科技應用是長期的趨勢，金融機構在執行發展路線圖時，有幾點要注意。第一是，銀行一定要還原基本步，即風險管理；第二是，在大力投資時，不要忘記人員的投資，包括技能，以確保員工可以理性的態度應用最新科技，並在企業內建立良好的文化：第三是，記住「綠色」及「科技」兩個趨勢不是獨立發展，發展綠色時，科技也可以幫手，所以衍生出綠色科技。