新世界地震｜新任CEO知多D！地道西關小姐　提及鄭志剛咁評論...

【新世界/馬紹祥/黃少媚/鄭志剛】新世界發展（0017）短短兩個月間，再現人事變動，在9月上任的行政總裁馬紹祥以個人理由請辭，並由集團執行董事黃少媚接棒。相比新世界前兩任舵手，即鄭志剛及馬紹祥，外界對黃少媚認識較少，但實際上，她從事房地產行業至今已超過20年，早前更曾罕有接受內地媒體訪問談及自己的經歷及性格。



要找黃少媚的個人資料，多半僅從年報中找到。2015年加入新世界，出任中國地產副行政總裁；2020年2月擢升為新世界中國地產董事兼行政總裁，同年5月出任新世界執行董事。再多一點，或者是廣東省政協常委、港澳臺委員會副主任、廣州市榮譽市民等名銜。

黃少媚自言是純粹的廣州人、西關小姐。（資料圖片）

自言純粹的廣州人 地道的西關小姐

事實上，根據黃少媚在內媒接受訪問時形容，自己是純粹的廣州人，西關小姐（西關是廣州富商集聚地，過去在這裡成長的孩子大多從小接受高素質的教育，大部分擁有留學背景）。她表示，從小跟著外婆和外公長大，外婆是大家閨秀，外公知書達禮，小時候外公就「迫」著她學書法、背古文。

她表示，外公其學業要求嚴格，又會教導「晨時即起，灑掃庭除」，故黃少媚平日6點多起床，便會打掃衛生，然後吃完早餐去上學，其更表示此影響下，自己一直是個很自律的人。同時，黃少媚亦自感好勝，不過人到中年之後，學習太極，慢慢調整自己，並參透有時候太咄咄逼人或太執著，也不一定是好事。

黃少媚在訪問中，亦提及過曾在外國留學，但就未有言及到甚麼國家及就讀的學校等資料。而在機緣巧合下，她到了香港工作。最初，公司只有她一個內地人，總是會被質疑能力，故此形成她要做的事一定要做得最好，堅持不讓別人看低的職場原則。

鄭志剛（右二）辭任CEO時，曾與黃少媚（右一）等人合照。（資料圖片）

談新世界工作點滴 讚遇到願意花錢做實事企業

她又有提及在新世界工作的點滴，笑指很多人認為自己是「被地產耽誤的文藝女青年」，又稱，為很多人感覺地產就是建樓，沒什麼文化底蘊。但其表示，新世界為建築注入了藝術、人文的概念，與自己價值觀一致，又稱非常認可時任集團主席鄭志剛，所提倡的創造共享價值Creating Shared Value）的概念。

黃少媚自言運氣好，遇到了願意花錢去做實事的企業，迸發很多熱情去把事情做好。而功勞大部分要歸功於新世界平台，以及發現她的老闆，令她可以最大程度地發揮潛能，並謂「在一個時代裡，有些人願意站出來，不計個人得失，甚至不計收入、不計付出，全身心地去做，才會有成果。如果斤斤計較，就很難做出成績。」