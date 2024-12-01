特朗普關稅政策屬雙面刃　為何他仍樂此不疲？｜伽羅華

特朗普上台前揚言要解決兩場戰爭，但他同時要啟動關稅大棒，兩者似無關連，但其實都是「錢」作怪。在中東，它要軍援鐵桿盟友以色列，這筆錢必須要付，軍援烏克蘭逾千億美元，長期支持卻不利美國財赤，所以特朗普有必要儘快解決貿赤問題。



隨着特朗普明年1月20日上任日子臨近，其貿易團隊成員也逐步浮面，特朗普上周三（27日）委任格里爾為美國貿易代表，哈塞特為國家經濟委員會主任，格里爾是特朗普首個任期內美國貿易代表萊特希澤的幕僚長，與中國、歐洲、以至美墨加的貿易談判中是萊的得力助手，所以就算沒有萊的回歸，但格里爾與萊的立場同樣強硬。

與特朗普1.0不同，特朗普及其團隊已明言關稅政策是對外所有談判的籌碼，暗示不會只涉及貿易問題，例如特朗普上周初已威脅要在其上任首日，對墨西哥和加拿大的進口產品徵收25%關稅，另對中國徵收額外10%關稅，目的就是向這些國家施壓處理好非法移民和毒品問題。

特朗普明言關稅政策是對外所有談判的籌碼。（Reuters）

關稅是美國對外談判籌碼

特朗普對外徵收關稅，是要增加美國財政收入，無論是對以烏的軍援，還是壓制中國，他是以美國通盤的財政進行考慮。他貿易問題上最大的籌碼是美國消費市場，當其他國家的外貿一旦倚賴美國，便有能力撈你一把，這顯示經過4年總統任期和4年在野的歷練，特朗普2.0行事遠較其首任靈活。

關稅政策能否解決美國貿赤問題？不需要經濟學家，就是普通人也知道不會達到預期效果。美國幾乎沒有像樣的輕工業，所以美國零售商落玩具訂單，沒有人會在國內採購，而是選擇在中國、越南、孟加拉等國落單，就算對華進口產品徵收60%關稅，這張玩具訂單會落在中國以外哪個國家並不重要，因為美國本土工人基本上不受惠，對華的貿赤亦是轉移至其他國家而已。

美國2018年以中國不公平的貿易行為為由，對中國商品開徵關稅，而拜登任內延續了特朗普的關稅政策，至去年美對華的貿易逆差為3,233億美元，較2018年近4,200億美元有所下降，但2023年美國對全世界的貿易逆差仍高達1.06萬億美元。

美國2018年以中國不公平的貿易行為為由，對中國商品開徵關稅。（Reuters）

對華貿赤轉移至墨西哥等國

如果從2018年貿易戰起計，美國貿赤與財赤基本上同步增長，美國消費者減少購買中國進口的產品，轉向至墨西哥、歐洲、南韓、印度和越南等地購買產品，但這些產品大多來自中國半製成品的加工或用上中國零部件。2023年墨西哥取代了中國，成為對美出口最大的國家，出口額達4,756億美元，同年中國對美出口則微降至4,272億美元。

過去6年，中國企業為規避美進口關稅，已將內地生產線外移至墨西哥、越南等地，中國希望減低對美的倚賴，對美出口份額比例是降低了（但對美出口金額降幅很微），對全世界的貿易順差卻持續擴大，至去年中國對全球貿易順差擴大至8,220億美元。姑勿論這些數據是否真是中國的實際收入，但已經反映中國外貿仍然持續增長。

美國關稅政策既沒有改善美對華的貿赤，也沒有緩解美國對全球的貿易逆差，為何特朗普仍堅持關稅政策。另邊廂，中國對美出口份額倚賴減少了，對全球貿易順差亦持續增長，中國應對特朗普2.0的關稅政策理應有充份準備，但殘酷的事實卻非如此，今輪的關稅對美國消費者是有影響，但它對中國經濟打擊更為致命。

特朗普深知一旦對多國開徵關稅，美國進口商品的價格必然上升，必須同時減低美國居民的財政負擔，否則會惹來基層的反響，例如他提到取消聯邦所得稅，但現實是美國幾近一半人因為收入低已不用繳聯邦所得稅，調低企業所得稅至15%，受惠的只是老闆階層。

特朗普獨減「油稅」，能惠及所有人。（Reuters）

唯獨減「油稅」能惠及所有人

所以，能降低通脹、且令普通人都感到實惠的是油價。特朗普已揚言上任首年重開大量頁岩油的開採，讓國內油價降一半，預計每加侖油價由今年3美元降至1.5美元水平，能惠及所有駕車人士，石油本身也是大多數生產鏈的頂層原料，再加上運輸成本，「油稅」幾乎惠及所有人。若然特朗普能平息耗用大量能源的多場戰爭，油價跌穿每桶50美元便指日可待。

那麼關稅政策對中國經濟為何更傷？表面上，中國對外貿易似乎不受影響，但關稅壁壘已經不是美國專利，其他如歐盟、東盟、南美部分國家都對中國產品開徵關稅，中國對外出口金額是增加了，但這是中國政府大量補貼下催谷出來，再扣減關稅後，中國企業所賺的幾乎全是官方補貼，對中國政府的好處只是它能賺取外匯收入，但勿忘有不少為騙取官方補貼的假貿易，在一定程度也造成國家外匯流失。

另外，對中國經濟不利的是，外資將生產線撤離中國的同時，內企亦不斷搬廠至東盟、孟加拉和墨西哥等地，導致內地製造業崗位大量流失，這已令中國基層生計百上加斤，從今年內地頻發「獻忠式」無差別報復事件，反映社會資源分配不公，已激發基層市民極大怨氣。

特朗普加徵關稅，就算不能解決美國雙赤，它的經濟彈性是可以承受，但中國經濟底子弱，不少外貿企業若沒有政府補貼，生意是蝕住做，再加上關稅來襲，中國外貿前景便不樂觀，所以外貿對中國來說更不能掉以輕心，若重蹈2018年貿易談判的破局，後果不堪設想。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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