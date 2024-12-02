MicroStrategy創辦人﹕巴郡現金管理存問題　每年流失320億美元

「比特幣概念股」MicroStrategy創辦人兼董事長Michael Saylor表示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡的現金管理策略存在問題，指其3,250億美元的現金儲備每年流失320億美元，並聲稱可以說服巴菲特購買比特幣。此外，Michael Saylor在微軟（MSFT）股東大會上指出，若微軟採用比特幣戰略，其利潤可能會提高。



Michael Saylor早前接受Podcast訪問時指出，巴郡擁有3,250億美元的現金儲備，最多只能產生3%稅後收益，同時面臨15%的資本成本。他進一步解釋，12%負實際收益率相當於每年320億美元的股東價值損失，相當於每月毀掉約30億美元資本。

Michael Saylor推測，即使是像巴菲特這樣的傳統主義者也可能被說服採用比特幣，並引用了巴菲特已故拍檔芒格（Charlie Munger）的話，「我敢押注，如果我能在一個安靜的環境中與巴菲特單獨相處一小時，我走後他會說比特幣是個好主意。芒格會喜歡的。我們要買一些」。

巴郡（Berkshire Hathaway）主席巴菲特（Warren Buffet）2024年5月3日在內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）出席巴郡年度股東大會。（Reuters）

籲微軟採比特幣戰略增回報

另一方面，在微軟12月股東大會上，Michael Saylor的演講概述了微軟如何將其目前2,000億美元的資本分配轉換為比特幣持有量，顯示出將企業價值風險從95%降低到59%的潛力，同時將年回報率從10.4%提高到15.8%。