恒生指數最新升9點 聯想升逾4% 恒生銀行揚2.5%｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】恒生指數於12月份首個交易日高收，同日美股方面，道指低收128點，納指則升185點。 亞太區股市方面，日股於今日（3日）早段升400點。
【13:48】恒指最新升9點
港股升幅在午後收窄，恒指收窄，最新報19559點，升9點，國指跌3點，報7005點，科指跌26點，報4379點。
聯想（0992）升4.2%。
恒生銀行（0011）升2.5%。
【12:41】港股半日升69點
港股半日升69點，收市報19619點，國指報7025點，升16點，科指升不足1點，報4406點。
藥明系上揚，藥明康德（2359）升5.4%，藥明康德（2359）升6.7%。
科技股方面，阿里（9988）跌不足0.1%﹑騰訊（0700）升不足0.1%，美團（3690）跌不足2.3%。
金融股方面，滙豐（0005）升不足0.9%﹑友邦（1299）平收。
【09:25】恒指高開35點
恒指高開35點，報19585點，國指升9點，報7018點，科指升7點，報4413點。
阿里（9988）低開0.4%﹑騰訊（0700）高開0.9%﹑美團（3690）低開0.1%。
汽車股方面，小鵬（9868）高開0.3%﹑蔚來（9866）平開。
金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%﹑友邦（1299）高開0.6%。