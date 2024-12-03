中國英商會調查﹕58%受訪企業指經營困難　擬減少投資企業降至8%

中國英國商會公布年度商業信心調查，受訪問的內地英國企業表示，由於經濟形勢低迷，過去1年在內地市場經營變得困難，並預期情況將持續至明年。



調查結果反映出自2019年以來，大多數在華英商連續5年認為經營變得困難，2024年更有58%受訪英商表示經營困難，其中86%指出與經濟因素有關。另有33%受訪企業預測今年的營業額可以按年上揚，去年則有45%受訪企業作出有關選擇。對於2025年前景感到樂觀的企業由46%降至41%，持續感到悲觀的企業比例維持在29%。

數據亦顯示，英國企業在內地的投資水平保持穩定，76%的受訪企業表示將維持當前的投資水平或增加投資，其中近一半（45%）的企業表示投資計劃沒有變化，而31%的企業計劃在2025年增加投資，略低於去年的35%。與此同時，僅有8%的企業表示將減少投資，這一比例為2021年以來的最低水平，比去年下降5%。另有16%的企業選擇「不了解」，這一比例創下歷史新高。

該會指出，從中國經濟放緩到監管障礙，英國企業繼續面臨重大阻力，營收預期下降，企業對2025年的樂觀情緒不高。

調查報告稱，在特朗普再次當選美國總統以及歐盟對華採取更多保護主義措施的背景下，制定對華長期戰略可能會變得更加困難。